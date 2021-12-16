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10:16 (мск), источник: ТАСС

Мишустин поручил выделить 10 млрд рублей на поддержку ковидных больниц в регионах

Средства будут выделены из резервного фонда.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Правительство окажет поддержку с ремонтом медицинского оборудования и закупкой расходных материалов региональным больницам, в которых лечатся пациенты с коронавирусом. Об этом сообщила в четверг пресс-служба кабмина.

«Председатель правительства Михаил Мишустин поручил выделить на эти цели до 10 млрд рублей», — говорится в сообщении. Средства будут выделены из резервного фонда кабинета министров.

Задача поставлена по итогам заседания координационного совета по борьбе с ковидом 7 декабря. Также поручено выделить дополнительные средства на увеличение объемов секвенирования (расшифровки) геномов коронавируса в рамках усиленного эпиднадзора за случаями распространения новой инфекции. «Проекты соответствующих нормативных актов должны подготовить и внести в кабмин Минздрав, Минфин и Роспотребнадзор», — сообщили в пресс-службе.

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