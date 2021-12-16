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10:38 (мск), источник: Коммерсантъ

«Лента» купит «Утконос» за 20 млрд рублей

«Лента» договорилась о покупке онлайн-ритейлера «Утконос», сообщает компания. Сумма сделки составит 20 млрд руб., она будет профинансирована за счет дополнительного выпуска акций «Ленты». Новое онлайн-подразделение получит название Lenta-U.

Источник: РИА "Новости"

На фоне сообщения о покупке акции «Ленты» на Мосбирже подорожали на 8,4%.

«Приобретение “Утконоса” позволит “Ленте” значительно увеличить свою долю на онлайн-рынке за счет интеграции дополнительной платформы по доставке продуктов, обладающей лояльной базой покупателей, уникальными компетенциями и конкурентными преимуществами. Сделка также позволит компании более эффективно конкурировать на онлайн-рынке Москвы, особенно в ценовых сегментах», — говорится в сообщении ритейлера.

Сообщается, что продавцу принадлежит 100% уставного капитала компании «Новый Импульс-50», управляющей бизнесом «Утконоса», продавец также является мажоритарным акционером «Ленты», владеющим 77,99% акций компании. При этом у «Ленты» и «Утконоса» общий акционер — ООО «Севергрупп» Алексея Мордашова. Это позволило компаниям создать независимый комитет Совета директоров, который будет заниматься вопросами сделки. После нее генеральный директор «Утконоса» Дэнни Перекальски займет должность гендиректора нового подразделения.

Доля участия в капитале ООО «Новый Импульс-50» будет передана «Ленте» до конца первой недели февраля 2022 года, говорится в релизе.

В мае этого года «Лента» сообщила о покупке супермаркетов немецкого ритейлера Billa, цена покупки составила €225 млн.

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