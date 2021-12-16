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11:20 (мск), источник: Газета.Ру

НКР назвало компании-рекордсмены по зарплатам в России

Новатэк стал лидером среди всех компаний по оплате труда на российском рынке. Средняя зарплата в организации составляет 261 тыс. рублей.

Источник: РИА "Новости"

Об этом пишет «РБК», ссылаясь на данные агентства «Национальные кредитные рейтинги».

На втором месте среди российских компаний стал «Совкомфлот» со средним уровнем оплаты труда в 254 тыс. рублей. Замыкает тройку лидеров крупнейший в стране золотодобытчик «Полюс» с 239 тыс. рублей.

Средняя оплата труда в лидирующей тройке примерно в пять раз превышает общероссийскую среднюю. По данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата в 2020 году в целом по России составила 51,3 тыс. руб.

По затратам на оплату труда лидируют «РЖД», которые в общей сумме тратят 598,4 млрд рублей. На втором месте «Газпром» с 635,3 млрд рублей и замыкает тройку «Роснефть» с 345,2 млрд рублей.

«РЖД» также лидирует и по числу сотрудников. Всего в компании работает чуть больше 809 тыс. человек. На втором месте также «Газпром» и 537,5 тыс. человек. На третьем месте «Роснефть», где работает 311,6 тыс. человек.

В ноябре около трети российских компаний сообщили, что планируют проиндексировать зарплаты своим сотрудникам до конца года.

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