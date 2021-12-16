14:48 (мск), источник: Коммерсантъ
Кремль обеспокоен растущими инфляционными ожиданиями россиян
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал исследование «инФОМ», проведенное по заказу ЦБ, в котором говорилось, что инфляционные ожидания россиян выросли до рекордного за пять лет уровня. По словам Пескова, в Кремле обеспокоены ростом инфляции, президент призвал делать все возможное, чтобы вернуть ее к целевым показателям. Он отметил, что на рост влияет также давление внешних и внутренних факторов.