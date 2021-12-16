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14:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль обеспокоен растущими инфляционными ожиданиями россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал исследование «инФОМ», проведенное по заказу ЦБ, в котором говорилось, что инфляционные ожидания россиян выросли до рекордного за пять лет уровня. По словам Пескова, в Кремле обеспокоены ростом инфляции, президент призвал делать все возможное, чтобы вернуть ее к целевым показателям. Он отметил, что на рост влияет также давление внешних и внутренних факторов.

Источник: AP 2021

«Это сложный процесс, который требует очень сложной, большой, постоянной работы, чем собственно кабмин и занимается. Инфляция высокая, и установка президента — делать все возможное, чтобы вернуть ее к запланированным показателям как можно скорее … Происходит давление и внешних, и внутренних факторов. К сожалению, оно не ослабевает. И это давление в мировой экономике также ощущается не менее, а, может быть, даже где-то еще более сильно. В этом плане — да, это тема для обеспокоенности», — сказал представитель президента в ходе пресс-колла.

Инфляционные ожидания россиян на следующие 12 месяцев в декабре обновили максимум февраля 2016 года, достигнув 14,8%. С начала года цены в России выросли на 7,64%, годовая инфляция составила 8,11%.

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