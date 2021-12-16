Цена газа в Европе превысила $1700 впервые за два месяца

Биржевая цена газа в Европе в четверг подскочила до рекордного значения больше чем за два месяца, следует из данных Межконтинентальной биржи.
На максимуме за день январские фьючерсы на голландском хабе TTF торговались по €145,9 за 1 МВт·ч ($1705 за 1000 кубометров), дорожая больше чем на 10%. Последний раз цена газа в Европе превышала $1700 в начале октября этого года.
По данным на 20:50 мск, стоимость газа снизилась до €136,55, что на 3,2% выше цены прошлого закрытия.
Газовые котировки ускорили рост после нового прогноза погоды в европейском регионе, который «предполагает более суровую зиму», отмечают эксперты «БКС Мир инвестиций». «Прогнозы погоды указывают на то, что в Европе в ближайший месяц температура может быть ниже среднего для этого периода времени уровня», — указывает также начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин. При этом газовые хранилища в Европе, по словам аналитика, заполнены лишь на две трети.
На фоне сообщений о грядущей суровой зиме инвесторы усилили покупки «из-за появившихся в конце сессии результатов суточного аукциона бронирования, согласно которым “Газпром” не стал заказывать прокачку по газопроводу “Ямал — Европа”», отмечают в «БКС Мир инвестиций». В четверг российская газовая компания отказалась бронировать мощности польского участка магистрального газопровода «Ямал — Европа» на пятницу, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные платформы бронирования GSA Platform.
Ситуацию усугубляют и «риски обострения политической напряженности во взаимоотношениях между Россией и Украиной», которое создает угрозу для транзита российского газа через территорию соседнего государства, отмечает «БКС». Ранее глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что транзит российского топлива может прекратиться уже этой зимой, отметив, что «это политический вопрос, а не экономический».
На цену газа, по словам аналитиков, влияет и неопределенность с запуском газопровода «Северный поток — 2». Его строительство завершилось еще в сентябре, однако месяц спустя Германия приостановила сертификацию трубопровода из-за его несоответствия местному законодательству. В четверг президент немецкого Федерального сетевого агентства Йохен Хоманн заявил, что решение по одобрению «Северного потока — 2» не будет принято и в первой половине 2022 года, объяснив это длительностью процедуры сертификации. По оценке Bloomberg, одобрение трубы всеми ведомствами Германии и ЕС может занять от полугода до восьми месяцев.