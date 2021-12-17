Россияне рассказали, на что потратят новогоднюю премию

20% участников опроса сервиса SuperJob (результаты есть у РБК) собираются потратить премию по итогам года на погашение кредитов и возвращение долгов, 12% — отложить ее на будущие доходы или инвестировать, 11% — на отпуск, столько же — на семью, 10% — на подарки. Менее популярные варианты: ремонт и покупка мебели, текущие нужды, образование, «на себя», на гаджеты, на деликатесы, на бытовую технику. Отличные от этих вариантов назвали 9% респондентов, не смогли ответить на вопрос 4%.
Схожие результаты показал опрос Райффайзен банка. По 30% опрошенных собирается пустить премию на накопления, погашение кредитов или подарки. Менее популярны варианты с отпуском и покупкой одежды. 3% пока не решили, куда деть деньги, 1% отдаст их на благотворительность. Инвестировать премию на фондовом рынке согласился один опрошенный банком.
Планирующих тратить на погашение кредитов из числа опрошенных банком оказалось больше в Иркутске, Самаре и Казани, в Москве и Ростове-на-Дону самый популярный вариант — положить на счет в банке, так же думает поступить 31% опрошенных петербуржцев.
«Москвичи и петербуржцы больше всех хотят в отпуск — здесь 21% и 25% респондентов потратят премию на свой отпуск», — отмечается в результатах исследования банка. Пятая часть москвичей также готова пустить деньги на ремонт.
В Новосибирске и Самаре по 3% готовы потратить премиальные на отпуск, а 10% участников опроса из Иркутска — на лечение. Каждый десятый житель Самары, кроме того, намерен использовать деньги «на исполнение заветного желания», заключили в банке.
SuperJob, в свою очередь, выяснил, что инвестировать новогодний бонус или потратить его на семью чаще готовы мужчины мужчины. А женщины скорее склонны потратить деньги на путешествия, подарки или на себя.
Опрос SuperJob проводился с 1 по 15 декабря среди жителей 382 населенных пунктов России. Выборка — 1600 респондентов из числа совершеннолетнего экономически активного населения, ожидающих получение новогоднего бонуса.
В опросе Райффайзен банка приняли участие около 2 тыс. человек, имеющих работу. Опрашивались респонденты из Москвы, Петербурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Самары, Казани, Нижнего Новгорода и других городов.