09:22 (мск), источник: Коммерсантъ
ЦБ отозвал лицензию на банковские операции у НКО «Премиум»
Банк России принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации (НКО) «Премиум».
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Как сообщает регулятор, в частности, НКО совершала непрозрачные операции, которые были направлены на расчеты между физическими лицами, букмекерскими конторами и онлайн-казино.
По информации ЦБ, НКО «Премиум» нарушала законы, которые регламентируют банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России. Организация также получала доходы преступным путем, полагают в Банке России. Регулятор в течение последних 12 месяцев предупреждал организацию об этом, а также применял к ней соответствующие меры.
По величине активов НКО «Премиум» занимала 359-е место в российской банковской системе.