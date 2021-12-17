«КовиВак» выходит в массы. «Нанолек» начал промышленный выпуск вакцины

«Нанолек» в пятницу объявила о запуске промышленного производства «КовиВака». Инвестиции в этот проект составили 40 млн руб., сообщили в компании. Производитель планирует выпустить до конца 2021 года 250 тыс. доз (для вакцинации одного человека требуются 2 дозы) препарата, а затем выйти на мощность 1 млн доз в месяц.
До этого «КовиВак» производил только сам разработчик — Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН.
В августе—сентябре центр начал модернизацию производства субстанции и временно приостанавливал выпуск препарата. За весь год центру удалось произвести только 6 млн доз, сообщили «Ъ» в центре.
Модернизация в Центре имени Чумакова вынудила «Нанолек» пересмотреть производственные планы. Еще в начале июня компания сообщала, что планирует начать масштабный выпуск вакцины в конце лета. Но по собственным заявлениям «Нанолека», на трансфер технологии партнерам понадобились четыре месяца.
Организация разлива препарата — относительно быстрая процедура, скорее всего, трансфер технологии на «Нанолек» затянулся из-за того, что у компании не было свободных мощностей и оборудования, говорит директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.
В середине сентября президент «Нанолека» Владимир Христенко заявлял отраслевому изданию Vademecum, что запуск производства откладывается из-за трудностей с поставками оборудования. «В полном объеме удовлетворить потребности планируем в следующем году», — сообщил тогда Христенко.
«КовиВак» — третья после «Спутника V» и «ЭпиВакКороны» зарегистрированная российская вакцина от COVID-19. Препарат оказался востребован из-за классической платформы, на которой он разработан. Такой тип вакцин, в отличие от векторных, известен очень давно, говорили ранее «Ъ» опрошенные эксперты. Почти 8−9% россиян хотели бы привиться именно этой вакциной, показал опрос SuperJob, проведенный в июне.
По словам гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, выбор в пользу «КовиВака» сделали бы 10% тех, кто еще не принял решение о вакцинации.
Нельзя сказать, что ажиотаж вокруг «КовиВака» был обоснованным: на момент регистрации вакцины (в феврале) уже были опубликованы результаты испытаний «Спутника V», добавляет Беспалов. По его мнению, если вакцина продолжит выпускаться в небольшом объеме, высокий спрос на нее, продиктованный дефицитом, сохранится.
Организовать производство большего количества препарата также мешала технология, в которой используется сам возбудитель COVID-19, что требовало особых условий, полагает источник «Ъ» на рынке. В «Нанолеке» заявили, что не планируют организовывать трансфер технологии производства самой субстанции. Это приведет к тому, что объем выпуска останется ограниченным, считает Николай Беспалов. Сложности с организацией производства субстанции вируса связаны с особыми требованиями к его безопасности (используется целый вирус).
Скорость трансфера таких продуктов зависит от сложности препарата и требований разработчика к производству. «Нанолек» локализует зарубежные вакцины до стадии разлива и упаковки, а субстанцию получает от партнеров.
Мощностей Центра имени Чумакова после модернизации, скорее всего, будет достаточно для удовлетворения внутреннего спроса на «КовиВак», об этом говорят недавние анонсы экспорта препарата.
Кроме того, несмотря на ажиотаж, связанный с дефицитом «КовиВака», большая часть россиян уже привилась «Спутником V» и производить сопоставимые с ним количества других вакцин для внутреннего рынка не имеет смысла, резюмирует Сергей Шуляк.