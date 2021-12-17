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13:45 (мск), источник: ТАСС

Премьер Украины не согласился с заявлением СБУ о кризисе в энергетике

Денис Шмыгаль считает, что в стране достаточно запасов газа для стабильного прохождения отопительного сезона.

Источник: Reuters

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил в пятницу депутатов Верховной рады, что запасов газа в стране достаточно для стабильного прохождения отопительного сезона.

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«Что касается запасов газа, их абсолютно хватает, чтобы спокойно пройти отопительный сезон. Все необходимые решения для того, чтобы обеспечить стабильность энергосистемы, правительством принимаются в оперативном порядке», — ответил Шмыгаль на требование депутатов прокомментировать письмо Службы безопасности (СБУ) на его имя с предупреждением о кризисе в энергетике.

Глава правительства также заверил, что проблема с углем решена.

«Что касается наличия угля, на сегодня баланс позитивный. Мы добываем и импортируем в сумме 2 млн тонн в месяц при потреблении 1,7 млн тонн в месяц. С углем на сегодня проблема, по информации министерства энергетики, решена», — заявил Шмыгаль. При этом он заверил, что «до завершения отопительного сезона тарифы на газ, на тепло, электроэнергию меняться не будут».

В четверг издание «Зеркало недели» сообщило, что СБУ предупредила правительство страны об угрозе остановки из-за низких запасов угля теплоэлектростанций (ТЭС), обеспечивающих отопление целых регионов. По данным СБУ, из-за того, что не были приняты меры по накоплению угля на складах ТЭС и теплоэлектроцентралей, на них осталось 486,2 тыс. тонн угля при том, что плановый объем накопленных запасов должен составлять 2 632,7 тыс. тонн. Дефицит, таким образом, достигает 2 146,5 тыс. тонн, «что свидетельствует о критическом запасе указанного топлива», говорится в отчете СБУ. СБУ предупреждает правительство Украины, что такая ситуация создает угрозу энергетической безопасности государства.

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