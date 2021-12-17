Минтруд опроверг введение ежегодных новогодних выплат пенсионерам

Планов по введению ежегодной новогодней выплаты пенсионерам пока нет, заявил глава Минтруда Антон Котяков, передает «РИА Новости».
«На сегодняшний день таких обсуждений нет, у меня такой информации не было», — сказал он.
Ранее с инициативой о введении подобных выплат выступил комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, ее автором стал глава комитета Ярослав Нилов (ЛДПР). Разработанный законопроект направили для получения заключения в правительство.
Законопроект называется «О ежегодной предновогодней пенсионной выплате». Депутаты в пояснительной записке к нему отметили высокую инфляцию в России и снижение реального уровня пенсий в стране. Поэтому они предлагают выдавать перед Новым годом «13-ю пенсию» — выплату в размере месячной пенсии получателя. На эти цели они предлагают выделить 786,2 млрд руб., из которых 66,4 млрд руб. выплатят получателям военных пенсий. Возможным источником финансирования депутаты назвали Фонд национального благосостояния.
Эту инициативу поддержали опрошенные РБК сенаторы, в их числе — член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый и заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.