Bloomberg сообщил, как экономист рассчитал инфляцию с помощью мармелада

Инфляция в России в 2021 году неоднократно не оправдывала прогнозы, в том числе Центрального банка. Специалист по финансовым рынкам РАНХиГС, экономист Александр Абрамов нашел более точный способ рассчитать инфляцию, использовав мармеладных мишек, пишет Bloomberg.
По данным агентства, его отчеты в Facebook об «Индексе Абрамова» (ненаучная подборка цен на мармеладные конфеты и 11 других регулярных семейных покупок) демонстрируют, что инфляция в России достигла 26,1% в ноябре, что намного превышает официальный показатель в 8,4%.
Хотя индекс Абрамова не является научным, он привлекает внимание специалистов. В частности, бывший высокопоставленный чиновник Банка России Олег Вьюгин заявил Bloomberg, что этот индекс лучше отражает реальную ситуацию, чем расчеты «после усреднения и сглаживания властями» (сейчас Вьюин — председатель наблюдательного совета Мосбиржи).
Абрамов начал школьный проект вместе со своей дочерью в 2015 году, в рамках которого они уже шесть лет изучают розничные цены. Его корзина включает импортные мишки-конфеты, чтобы учесть влияние обменного курса, а также основные продукты, такие как хлеб, молоко и курятина. Семья собирает данные во время посещения супермаркетов и не корректирует их с учетом сезонности и других факторов.
16 декабря в Кремле заявили, что высокая инфляция в России стала «темой для обеспокоенности». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что инфляция требует постоянной работы правительства.
Росстат ранее сообщил, что годовая инфляция в России достигла 8,4%, что стало максимальным значением с января 2016 года. Президент Владимир Путин потребовал к 2022 году обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню 4%.
В конце октября Банк России признал, что рост инфляции значительно превышает ранние прогнозы по итогам 2021 года — 5,7−6,2%.
Bloomberg называл резкий рост инфляции одним из главных экономических рисков 2022 года. Среди факторов, которые способны оказать влияние на дальнейший рост инфляции, агентство называло напряженность в отношениях между Россией и Украиной (что может привести к росту цен на газ) и изменение климата, приводящее к разрушительным погодным явлениям (что может сказаться на ценах на продовольствие).
Помимо индекса «мармеладных мишек» существует «индекс бигмака». Он основан на гипотезе, согласно которой одинаковые товары должны стоить одинаково во всех странах мира, а если этого не происходит, значит курс местной валюты занижен или завышен.
The Economist писала, что бигмак в США в январе 2021 года стоил в среднем $5,66, а в России — 135 ₽ Для того, чтобы стоимость бургеров оказалась равной, доллар должен стоить 23,85 ₽, но в реальности стоит в три с лишним раза дороже. Таким образом, по оценке газеты, курс рубля занижен на 68%.
Во время загрузки произошла ошибка.