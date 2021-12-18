16:45 (мск), источник: РБК
В Тюменской области мигрантам запретили работать в такси
В 2022 году иностранцам, работающим по патентам, нельзя будет работать в общественном пассажирском транспорте, включая такси, а также в сфере грузовых перевозок.
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Губернатор Тюменской области Александр Моор запретил иностранцам работать в системе общественного транспорта региона в 2022 году. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
«Установить на 2022 год запрет на привлечение иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, хозяйствующими субъектами, осуществляющими в Тюменской области деятельность <…>», — говорится в документе.
Иностранцам нельзя будет работать:
Компаниям дали срок до 1 марта на то, чтобы они привели штат сотрудников в соответствующее постановлению состояние.
За первые семь месяцев 2021 года по данным Тюменьстата в области вырос миграционный поток. С января по июль в регион приехали почти 30,8 тыс. человек, тогда как в прошлом году — 27 тыс. Из прибывших 26,1 тыс. человек приехали из других регионов, 4,4 тыс. — из стран СНГ.
14 декабря аналогичное постановление подписала губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югра Наталья Комарова, однако список отраслей, в которых запретили работать мигрантам, там шире.
Так, иностранцам, которые работают по патентам, в 2022 году нельзя будет трудиться на предприятиях по производству детского питания и диетических продуктов, в магазинах, торгующих алкоголем, в сфере общественного транспорта, включая такси, образования и предоставления продуктов питания и напитков.
Свой штат компании должны привести в соответствие с изменениями до 1 января.
В ноябре вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что власти готовят план решения кадрового кризиса на стройках, который в том числе предполагает отказ от использования труда мигрантов. По его словам, на стройках существует дефицит рабочей силы, в том числе из-за того, что во время пандемии многие мигранты уехали. Он уточнил, что поставил задачу разработать план мероприятий по тому, как обойтись без иностранной рабочей силы на стройках Москвы.
По словам мэра Сергея Собянина, что трудовых мигрантов, которые работают на стройках, сократилось вдвое.
Мария Лисицына
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