Всемирный банк назвал четыре риска для российской экономики

Первый риск — угроза развития пандемии.
Это давит на экономику России сильнее, чем в ряде других стран, прежде всего, из-за сравнительно низких темпов вакцинации, что, по словам Найта, так или иначе замедляет деловую активность и создает риски введения новых ограничений в будущем.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, по состоянию на 17 декабря в России хотя бы одним компонентом вакцины было привито 76,5 млн человек или 52% населения. Полностью вакцинированы 70,8 млн граждан (48%).
Хотя Центральный банк, по словам Найта, предпринимает в целом своевременные усилия для ее погашения, говорить о контроле за ростом цен довольно сложно. Вопрос о том, как долго продлится аномально высокая инфляция, остается открытым; более того, нельзя исключать и новые шоки для экономики, уточнил Найт.
Специфика России в том, что у нее огромная территория и сложнее оценить в полной мере масштаб последствий от разрыва цепочек поставок, отмечает он. Поэтому риск неожиданного всплеска инфляции в следующем году рассматривается Всемирным банком как достаточно высокий.
Если он реализуется, экономика, конечно, окажется под давлением, поскольку ЦБ будет вынужден в ответ на рост цен ужесточать денежно-кредитную политику и повышать ставку, объяснил эксперт.
Совет директоров Банка России на заседании 17 декабря повысил ключевую ставку на 1 п.п. — с 7,5 до 8,5%, говорится в сообщении регулятора. Таким образом, она выросла до максимума с октября 2017 г. Текущие показатели инфляции не укладывались в октябрьский прогноз ЦБ (7,4−7,9% по итогам года). По данным Росстата, в ноябре годовая инфляция составила 8,4%, что стало максимальным значением с января 2016 г. На неделе с 7 по 13 декабря цены выросли на 8,1% в годовом выражении.
Третий риск — возможное введение международных санкций
Хотя Всемирный банк не оценивает вероятность новых ограничений, как и ослабления действующих, но если бы новые санкции были введены крупными странами или блоками стран, это оказало бы негативное воздействие.
Примерно за месяц до состоявшегося 7 декабря виртуального саммита президентов России и США ведущие американские и европейские СМИ — Bloomberg, Reuters, The New York Times, The Washington Post, СNN и др. — начали переполнять тревожные сообщения со ссылкой на американскую разведку о подготовке вторжения России на Украину. Российские власти последовательно отрицали существование таких планов.
Президент США Джо Байден во время видеоконференции с Владимиром Путиным предупредил российского коллегу, что в случае эскалации ситуации на Украине США могут ввести «решительные» экономические ограничения против России. В свою очередь Путин назвал НАТО ответственной за создавшуюся ситуацию. По словам российского лидера, именно альянс «предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей».
Четвертый риск — энергопереход
Пока энергопереход представляет угрозу для России лишь в долгосрочной перспективе, но его темпы могут ускориться, полагает Найт. В октябре правительство согласовало стратегию низкоуглеродного развития России до 2050 г. Достижение углеродной нейтральности ожидается в 2060 г.
Частично эти четыре вида рисков отражены в прогнозе Всемирного банка. ВВП России, по его оценкам, в 2021 г. увеличится на 4,3%. В 2022 и 2023 гг. темпы замедлятся до 2,4% и 1,8%. Самый чувствительный для прогноза фактор из этого перечня — распространение коронавируса, резюмировал Найт.