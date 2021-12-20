Роспотребнадзор ограничил поставки фруктов и овощей из Турции и Ирана

«Концентрации таких пестицидов, как хлорпирифос, ацетамиприд, являющихся веществами второго класса опасности, превышали в различных видах пищевой продукции более, чем в два раза», — заявил Роспотребнадзор.
По данным ведомства, к ввозу в Россию не допустили около 60 тыс. т турецкого винограда и более 10 тыс. т гранатов.
Управление Роспотребнадзора по Москве предупредило торговые сети о том, что они должны приостановить продажу некоторых импортных продуктов, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо главы столичного управления ведомства Елены Андреевой.
Помимо отдельных видов фруктов и овощей из Турции и Ирана речь идет о шоколадных яйцах, кукурузной лапше, вермишели и чипсах, произведенных на некоторых заводах в Китае, а также сушеной мяте от одного из египетских производителей.
В письме говорится, что продукты проверили на содержание пестицидов и ГМО, и лабораторные исследования оказались неудовлетворительными. Их импорт приостановили «во избежание риска массовых отравлений».
Как сообщили в Роспотребнадзоре, за девять месяцев 2021 года специалисты обнаружили остаточные пестициды, не прошедшие регистрацию в России, в 16% исследованных проб пищевой продукции. Из-за этого перед новогодними праздниками ведомство усилило контроль за фруктами и овощами из Турции, Египта, Китая, Германии, Уганды и Эквадора.
В Минсельхозе сообщили «Известиям», что не ожидают перебоев в поставках продуктов на внутренний рынок, а также роста цен. По данным ведомства, доля импорта товаров, попавших под запрет предприятий, незначительна в общем объеме.
В конце октября Роспотребнадзор сообщил, что приостанавливает ввоз турецких мандаринов от производителя Fikret Degirmenci из-за превышения концентрации пестицидов. По этой же причине был ограничен импорт лимонов. В сентябре ведомство заявляло об обнаружении вируса коричневой морщинистости в турецких помидорах и бурой монилиозной гнили во фруктах.