Россияне потратили более ₽3 трлн на внутренний туризм в 2021 году

Путешествуя по России, за девять месяцев текущего года россияне потратили на 33,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года. По сравнению с 2019-м показатель вырос на 39,8%, а с 2018-м — на 51,9%.
По данным аналитиков, спрос на внутренний туризм превысил показатели 2018-го и 2019-го годов, в этом году был зафиксирован «взрывной интерес» к поездкам внутри России.
Самыми популярными направлениями внутри страны в 2021-м стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи.
Траты россиян на выездной туризм с января по сентябрь текущего года составили $6,12 млрд, говорится в исследовании, авторы ссылаются на данные Банка России. Это не намного меньше, чем за тот же период прошлого года ($7,93 млрд), но на 78% ниже по сравнению с показателями 2019 года ($28,35 млрд).
По данным «СберИндекса», топ-10 стран, где россияне больше всего потратили в поездках в этом году, выглядит так:
Турция — $752 млн; Белоруссия — $685 млн; Украина — $401 млн; Объединенные Арабские Эмираты — $394 млн; Казахстан — $344 млн; Италия — $281 млн; США — $264 млн; Германия — $210 млн; Армения — $205 млн; Испания — $197 млн.
По сравнению с прошлым годом расходы россиян больше всего выросли при поездках в Турцию (на 86,6%) и в ОАЭ (на 28,2%).
Согласно исследованию SuperJob, самым популярным направлением у россиян, желающих в ближайший год отправиться в туристическую поездку по России, оказался Санкт-Петербург. На втором месте — Москва и города Золотого кольца, следом идут Казань, Сочи и города Крыма.