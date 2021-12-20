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07:44 (мск), источник: РБК

Россияне потратили более ₽3 трлн на внутренний туризм в 2021 году

С января по сентябрь 2021 года траты россиян на внутренний туризм составили 3,12 трлн руб. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, проведенном при поддержке лаборатории «СберИндекс» (есть у РБК). Траты на выездной туризм по сравнению с допандемийным 2019-м сократились на 78%

Источник: Reuters

Путешествуя по России, за девять месяцев текущего года россияне потратили на 33,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года. По сравнению с 2019-м показатель вырос на 39,8%, а с 2018-м — на 51,9%.

По данным аналитиков, спрос на внутренний туризм превысил показатели 2018-го и 2019-го годов, в этом году был зафиксирован «взрывной интерес» к поездкам внутри России.

Самыми популярными направлениями внутри страны в 2021-м стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Траты россиян на выездной туризм с января по сентябрь текущего года составили $6,12 млрд, говорится в исследовании, авторы ссылаются на данные Банка России. Это не намного меньше, чем за тот же период прошлого года ($7,93 млрд), но на 78% ниже по сравнению с показателями 2019 года ($28,35 млрд).

По данным «СберИндекса», топ-10 стран, где россияне больше всего потратили в поездках в этом году, выглядит так:

Турция — $752 млн; Белоруссия — $685 млн; Украина — $401 млн; Объединенные Арабские Эмираты — $394 млн; Казахстан — $344 млн; Италия — $281 млн; США — $264 млн; Германия — $210 млн; Армения — $205 млн; Испания — $197 млн.

По сравнению с прошлым годом расходы россиян больше всего выросли при поездках в Турцию (на 86,6%) и в ОАЭ (на 28,2%).

Согласно исследованию SuperJob, самым популярным направлением у россиян, желающих в ближайший год отправиться в туристическую поездку по России, оказался Санкт-Петербург. На втором месте — Москва и города Золотого кольца, следом идут Казань, Сочи и города Крыма.

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