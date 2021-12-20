11:23 (мск), источник: РБК
Биржевая цена на газ в Европе вновь превысила $1700
Цена на газ в Европе на бирже ICE в начале торгов превысила $1700 за 1 тыс. куб. м.
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Стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на пике — в 10:01 — достигла $1758. Затем она опустилась и по состоянию на 10:40 составила примерно $1675.
До этого цена на газ превышала отметку $1700 16 декабря. Тогда рост последовал за сообщениями о том, что «Газпром» не стал бронировать мощности газопровода Ямал — Европа на 17 декабря, а также о том, что решение по сертификации «Северного потока-2» в Германии в первой половине 2022 года не ожидается.
Как отмечает «РИА Новости» со ссылкой на данные GSA Platform, «Газпром» продолжает снижать прокачку газа по газопроводу Ямал — Европа и в воскресенье забронировал на понедельник только 4,3% мощностей для транзита через Польшу.
Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия использует энергетические ресурсы как инструмент политического влияния. По его словам, страна выполняет свои обязательства по поставкам газа, но «многие считают, что отказ увеличить объемы экспорта в Европу или заполнить принадлежащие “Газпрому” хранилища — это средство для оказания давления на ЕС» и обеспечения сертификации «Северного потока-2». Москва неоднократно подчеркивала, что проект газопровода является исключительно коммерческим и не имеет отношения к политике.
17 декабря «Газпром» начал заполнять газом вторую нитку газопровода «Северный поток-2». Для запуска газопровод должен получить одобрение немецкого и европейского регулятора.
15 декабря Еврокомиссия предложила не продлевать долгосрочные контракты на газ и не заключать новые контракты после 2049 года. Этот шаг призван ускорить переход к более экологичным источникам энергии.