Давосский форум отложен из-за «омикрона»

«Всемирный экономический форум отложен в Давосе, Швейцария, на фоне сохраняющейся неопределенности в отношении вспышки вируса “омикрон”. Вместо этого участники присоединятся к встречам State of the World, где соберутся мировые лидеры в режиме онлайн, чтобы сосредоточиться на поиске решений для самых актуальных проблем мира», — сообщили организаторы.
Давос — традиционное место проведения форума. За пределами Швейцарии он проходил только однажды: в 2002-м в Нью-Йорке в знак солидарности с США в связи с терактами 11 сентября 2001 года.
ВЭФ должен был проходить в Давосе с 17 по 21 января. Предыдущий форум, планировавшийся в Сингапуре, был отменен из-за пандемии коронавируса.