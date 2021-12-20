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15:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Давосский форум отложен из-за «омикрона»

Запланированный на январь Всемирный экономический форум (ВЭФ) в швейцарском Давосе был перенесен на лето из-за неопределенности, связанной с распространением нового омикрон-штамма коронавируса.

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Источник: РИА "Новости"

«Всемирный экономический форум отложен в Давосе, Швейцария, на фоне сохраняющейся неопределенности в отношении вспышки вируса “омикрон”. Вместо этого участники присоединятся к встречам State of the World, где соберутся мировые лидеры в режиме онлайн, чтобы сосредоточиться на поиске решений для самых актуальных проблем мира», — сообщили организаторы.

Давос — традиционное место проведения форума. За пределами Швейцарии он проходил только однажды: в 2002-м в Нью-Йорке в знак солидарности с США в связи с терактами 11 сентября 2001 года.

ВЭФ должен был проходить в Давосе с 17 по 21 января. Предыдущий форум, планировавшийся в Сингапуре, был отменен из-за пандемии коронавируса.

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