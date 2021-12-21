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08:41 (мск), источник: Life.ru

Стоимость нефти Urals опустилась ниже $70 за баррель впервые с июня

Темпы падения цены на сырьё составили целых 6% всего за четыре дня.

ЦБ: $ 74.2947   +0.56 € 83.6187   +0.12 ММВБ: $ 74.3000   +0.17 € 83.6050   +0.28
Источник: AP 2021

Стоимость российской нефти марки Urals опустилась ниже отметки в 70 долларов за баррель впервые с июня 2021 года. Об этом пишет ТАСС.

По данным международного ценового агентства Argus, в Европе и Средиземноморье цена на сырьё упала до 67,7 доллара за баррель, притом что ещё четыре дня назад торговалась на четыре доллара дороже.

Как сообщал Лайф, в начале декабря цена нефти марки Brent опустилась ниже 66 долларов за баррель, что стало минимумом с 23 августа 2021 года.

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