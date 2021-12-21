«Газпром» приостановил транзит в Германию по газопроводу Ямал—Европа

Поставки российского газа в Германию по трубопроводу Ямал—Европа существенно сокращались с 18 декабря на фоне приближения европейского газового рынка к пиковому зимнему спросу. Так, 18 декабря прокачка упала примерно до 1,2 млн кВт•ч по сравнению со средним значением 10 млн кВт•ч 17 декабря и примерно 12 млн кВт•ч 16 декабря.
Вчера, 20 декабря, цены на газ в Европе, по данным биржи ICE, за день выросли более чем на 7%, до $1723,4 за 1 тыс. куб. м к закрытию торгов.
На 10:16 мск цена растет на 4,815%, до $1800 за 1 тыс. кв. м.
На газовый год с октября 2020-го по сентябрь 2021-го «Газпром» забронировал мощности на годовом аукционе, далее делал две месячные брони на октябрь и ноябрь. В декабре компания не стала бронировать мощности на месячной основе, использовав ежедневное бронирование.
В начале декабря отбор газа из европейских подземных хранилищ достиг максимального уровня за последние пять лет — 11,2 млрд кубометров. С учетом текущих суточных темпов отбора запасов газа может не хватить до конца отопительного сезона, особенно если в Европе будет холодно.