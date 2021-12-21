11:56 (мск), источник: Ведомости
В Финляндии запустили первую АЭС за 40 лет
В Финляндии 21 декабря ввели в строй третий энергоблок АЭС «Олкилуото», говорится в заявлении собственника станции Teollisuuden Voima.
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Выработка электроэнергии начнется, когда новый реактор мощностью 1600 МВт будет подключен к национальной сети в конце января наступающего года, заявили в компании. В последний раз новая АЭС вводилась в эксплуатацию в Финляндии более 40 лет назад, а в Европе — около 15 лет назад.
АЭС «Олкилуото» находится на одноименном острове на побережье Ботнического залива Балтийского моря на западе Финляндии. Строительство третьего энергоблока в 2005 г. начал французско-германский строительный конгломерат Areva-Siemens. Изначально планировалось, что реактор будет введен в строй в 2009 г., однако его сдача неоднократно переносилась из-за ряда технических и финансовых проблем. Стоимость проекта также выросла до 9 млрд евро с изначально ожидавшихся 3 млрд.
На южном побережье Финляндии действует еще одна атомная станция — «Ловииса» с двумя блоками по 507 МВт, запущенными в 1978 и 1980 гг. На нее приходится более 10% всей электроэнергии, произведенной в стране.
Кроме того, на восточном берегу Ботнического залива на участке в муниципалитете Пюхяйоки планируется построить одноблочную АЭС «Ханхикиви-1» с реактором ВВЭР-1200 российского дизайна поколения 3+ мощностью 1200 МВт. Стоимость проекта, в котором принимает участие «Росатом», оценивается в 7−7,5 млрд евро. Ожидается, что строительство начнется в 2023 г., а ввод станции в эксплуатацию — в 2029 г.