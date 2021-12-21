15:12 (мск), источник: Коммерсантъ
Цена на газ в Европе впервые превысила $2 тысячи
Цена на газ в Европе превысила $2000 за тыс. куб. м, установив исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.
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Стоимость газа в Европе начала расти в декабре на фоне низкого уровня запасов в хранилищах. Сегодня, 21 декабря, «Газпром» приостановил транзит в Германию по газопроводу Ямал—Европа. Кремль назвал это коммерческой ситуацией.