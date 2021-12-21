Россияне забрали из банков рекордный объем валюты с марта 2020 года

В ноябре средства населения на валютных счетах и депозитах в российских банках сократились на $2,55 млрд, или на 2,7%, следует из статистики Банка России.
Такого заметного оттока не наблюдалось с начала пандемического кризиса: в марте 2020 года россияне забрали с банковских счетов и депозитов валюту на $5 млрд (минус 5,3%).
В течение 2021 года население было склонно наращивать валютные сбережения — с начала года и до ноября они увеличились на $3,1 млрд. Вывод валюты в ноябре свел весь прирост за год к символическим $0,5 млрд: если на 1 января на валютных счетах и депозитах россияне держали $92,1 млрд, то на 1 декабря — $92,6 млрд.
Как следует из данных ЦБ, в ноябре объем средств физлиц на срочных вкладах в валюте сократился на $1,2 млрд, или на 2,1%, до $55,9 млрд. За тот ж период остатки на текущих счетах в валюте упали на $1,3 млрд, или на 3,5%, до $36,8 млрд. Это первое ощутимое снижение средств на валютных счетах с марта прошлого года.
Большинство российских банков еще не раскрыли отчетность за ноябрь. Сбербанк, который делает это первым на рынке, в ноябре столкнулся с оттоком валютных вкладов физлиц. Как следует из его оборотной ведомости, в прошлом месяце клиенты «Сбера» сняли со срочных вкладов и счетов в валюте $740,8 млн.
Почему россияне забирают валюту из банков
С учетом брокерских счетов валютные остатки физических лиц в банках сократились почти на $3 млрд, это значимое изменение, которое не прогнозировалось, говорит управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин. Он считает, что это отчасти связано с путешествиями россиян за рубеж в период ноябрьского локдауна.
«Один из факторов — это расходы граждан, связанные с туризмом, которые, возможно, в период локдаунов повысились, мы видели, что и цены выросли существенно в ноябре как раз на внешний туризм. У нас нет пока точных данных по импорту услуг, но предпосылки избыточного роста расходов именно на туризм есть», — полагает эксперт.
Часть валютных средств граждане могли конвертировать в рубли и оставить в банках, замечает аналитик банка БКФ Максим Осадчий. Средства физлиц в рублях выросли на 131 млрд руб., причем рост произошел только в депозитах (плюс 189 млрд руб.), тогда как остатки на текущих счетах в рублях сократились на 58 млрд руб., приводит он статистику ЦБ. «Возможная причина — реакция населения на девальвацию доллара относительно рубля в октябре, 27 октября курс доллара снизился до уровня 69,5526 рублей за доллар. Однако основная причина такого поведения — рост процентных ставок по депозитам в рублях, вызванный ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ», — заключает Осадчий.
С начала года ЦБ поднял ключевую ставку уже вдвое, с 4,25 до 8,5%. К 17 декабря ставки по срочным рублевым вкладам в крупных российских банках достигли максимума с конца 2017 года, следует из расчетов Frank RG. Доходности сберегательных продуктов в рублях усилили рост после того, как Банк России в конце октября поднял ставку сразу на 0,75 п.п., до 7,5%, а 17 декабря — еще на 1 п.п., до 8,5%. На этом фоне банки не исключали роста ставок по вкладам до двузначных значений, писал РБК.
Продажа валюты и перекладывание сбережений — элементы рационального поведения домохозяйств, считает Сусин: «В последнее время мы видим, что при падении рубля и обострении геополитической риторики население скорее продает валюту, чем покупает. В отличие от кризиса 2014 года мы видим достаточно рациональный подход к валютным операциям, это означает некую заякоренность курса рубля».
По словам эксперта, в декабре российские банки с высокой вероятностью зафиксируют приток сбережений населения на срочные вклады и счета, но «вопрос в том, какая часть будет конвертирована в валюту, а какая уйдет в рубль». «Это будет указывать, хорошо ли работает трансмиссия денежно-кредитной политики сейчас: если мы увидим, что значительная часть осталась в рубле, то наверное это будет сигналом того, что депозитная активность восстанавливается и Банк России в какой-то достаточно близкой перспективе может завершить цикл повышения ставки», — поясняет Сусин.
Во время загрузки произошла ошибка.