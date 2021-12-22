США решили помешать России в развитии импортозамещения

«Этот доклад рисует картину продолжающегося отхода России от основополагающих принципов Всемирной торговой организации, таких как недискриминационные практики, более открытая торговля, предсказуемость, транспарентность и справедливая конкуренция», — сказала Тай.
Она добавила, что нарушение норм и правил ВТО, обязательств перед организацией ставит рабочих и предпринимателей США в экономически менее выгодные условия и лишает возможности честной конкуренции.
Тай также заявила, что офис торгового представителя продолжит работать с партнерами-единомышленниками и использовать инструменты ВТО для привлечения России к ответу за ее поведение в многосторонней торговой системе.
Ранее в декабре президент России Владимир Путин заявил о решении в стране почти всех задач по импортозамещению. Также российский лидер добавил, что инновации являются одним из важнейших направлений импортозамещения.