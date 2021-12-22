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15:50 (мск), источник: ТАСС

«Нафтогаз» подал в ЕС жалобу на «Газпром»

КИЕВ, 22 декабря. /ТАСС/. Компания «Нафтогаз Украины» подала в Еврокомиссию жалобу, в которой утверждает, что российский «Газпром» злоупотребляет доминирующим положением на европейском рынке газа. Об этом говорится в сообщении «Нафтогаза» в среду.

Источник: Reuters

«НАКНафтогаз Украины” 21 декабря обратилась в Европейскую комиссию с жалобой на злоупотребление российским “Газпромом” доминирующим положением на европейском рынке газа. Национальная компания подала ходатайство Генеральному директорату по конкуренции (Directorate General for Competition) о принятии немедленных мер по нормализации ситуации», — говорится в релизе.

«Нафтогаз» также попросил Еврокомиссию (ЕК) с просьбой обязать «Газпром» выставить на торги значительные объемы природного газа, чтобы они могли быть приобретены на границах Украины с Россией или ЕС.

«Нафтогаз» просит Европейскую комиссию принять комплекс немедленных обеспечительных мер.

В частности, «Нафтогаз» просит ЕК обязать «Газпром» выставить на продажу через электронную платформу значительные объемы газа для поставки на украинско-российскую границу или по крайней мере на границу Украины и стран ЕС", — отмечается в тексте.

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