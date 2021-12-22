Власти оценили «государственную флешку» о нефти и газе в ₽20 млрд

На этот проект не предусмотрено государственных денег, сказал глава Минприроды Александр Козлов. Одно из поручений президента — повышение инвестиционной привлекательность геологоразведки, создание системы ЦОДов должно в этом помочь, отметил он. «То, что эта [геологическая] информация интересна рынку, — это факт», — подчеркнул министр.
По словам Петрова, для реализации проекта на 100% будет привлекаться внешнее финансирование. Ключевой участник, который этим заинтересовался, — Газпромбанк, добавил он. «Они очень хорошо понимают специфику этого рынка, у них достаточно высокие компетенции в этой части. Они готовы инвестировать деньги в строительство такого ЦОДа», — отметил глава Роснедр.
Компания «ГПБ цифровые недра» (совместное предприятие Газпромбанка и инвесткомпании InfraOne) уже направила в правительство частную концессионную инициативу по созданию единой цифровой информационной системы недропользования, сообщали «Ведомости» 13 декабря. Тогда представитель Газпромбанка говорил, что инвестиции в этот проект предварительно оцениваются в сумму до 15 млрд руб., его инвестиционная фаза составит 4,5 года, а срок запуска — 2026 год. Компания хочет стать оператором системы на 17 лет, а возвратность вложений будет обеспечена за счет платы государства после ее ввода в эксплуатацию. Но о строительстве системы ЦОДов не сообщалось.
Петров утверждает, что систему ЦОДов можно построить быстрей — за три года, строительство должно начаться уже в 2022 году. Но он не уточнил, какую часть инвестиций из 19,7 млрд руб. возьмет на себя Газпромбанк, и не назвал других инвесторов. По его словам, возврат инвестиций будет происходить за счет «производных продуктов» на базе этой геологической информации. РБК направил запросы в пресс-службы Газпромбанка и Минцифры.
Гендиректор DataPro Алексей Солдатов отметил, что сам ЦОД как инженерная система для такого класса задач, может стоить недорого. «Главная затратная часть — системы хранения данных, их потребуется много. Но в целом суммы и технические решения будут несложными и недорогими», — сказал он. Солдатов предположил, что, скорее всего, Роснедра предпочли не арендовать мощности в существующих дата-центрах, а строить собственный, поскольку речь идет о данных, относящихся к категории «совершенно секретных» и «особой важности».
В Роснедрах хранится порядка 20 млн единиц геологической информации, но оцифровываться будет только первичная геологическая информация, говорит глава Роснедр Евгений Петров. Это скважины, результаты исследования керна (столбик горной породы, получаемый в результате бурения скважины) и лабораторные исследования. В дальнейшем эту информацию можно будет использовать для построения и уточнения геологических моделей уже действующих месторождений и участков из нераспределенного фонда, сказал он.
Информация будет собираться в распределенную сеть ЦОДов по всей стране — они будут находится преимущественно там, где работают компании, чтобы не приходилось возить геологическую информацию через всю страну. Прием будет осуществляться через «одно окно» в электронном виде, но все равно некоторые информация, как керн, находится на физических носителях, пояснил глава Роснедр.
Исторически все процессы в геологической отрасли — и в Роснедрах, и в компаниях — были ориентированы на бумажный документооборот: все отчеты, данные о запасах и схемы разработки месторождений сдавались на бумаге.
«Требуется цифровизация всего объема геологической информации, накопленной более чем за 300 лет. <…>. Сейчас у нас оцифровано только около 12%. Мы планируем за ближайшие три года перевести в “цифру” 40%, а к 2030 году — все геоданные. Получается big data», — говорил в интервью РБК Козлов в начале сентября.
Создание системы ЦОДов и переход к управлению геологической информацией на основе оцифрованных данных — это общемировой тренд, добавил глава Роснедр. По его словам, в ноябре 2020 года ведомство совместно с Минцифры сделало пилотный проект по оцифровке геологической информации. За месяц было получено 2 петабайта первичных геологических данных, которые необходимы для построения модели месторождений, после этого прием данных был остановлен из-за нехватки физических мест их хранения.
На первом этапе работы системы потребуется 50 петабайт, с последующим расширением до 150 петабайт — это будет «колоссальный центр», говорит Петров. Это будет «государственная флешка», заключил Козлов.
По данным Минприроды, на 1 января 2021 года на госбаланс были поставлены запасы 31,4 млрд т нефти и 3,98 млрд т газового конденсата, а также 74,5 трлн куб. м газа. 95% запасов нефти и 97% газа переданы компаниям для разработки.
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