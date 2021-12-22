Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 22 декабряВыпуск первой почтовой марки в России, свержение режима Чаушеску в Румынии, открытие Бранденбургских ворот и другие события
Фоторепортажи
16Представительница Индии Харназ Сандху завоевала титул «Мисс Вселенная»
12В МФЦ «Рязанский» в Москве произошла стрельба
17:33 (мск), источник: РБК

Производитель С-400 показал первые изображения собственного электромобиля

Оборонный концерн «Алмаз-Антей» подтвердил РБК, что разрабатывает собственный электроавтомобиль, и показал первые изображения новинки. Рабочее название электроавтомобиля — E-NEVA. Разработчик зенитных комплексов С-300, С-400 и С-500 показал электромобиль собственной разработки. Кроссовер от оборонного холдинга будет способен проехать больше 400 км на одном заряде и разогнаться до 197 км/ч.

Источник: АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

Электромобиль от «Алмаз-Антея» — кроссовер длиной 4,5 м. Пробег на одном заряде составит 463 км, максимальная скорость — 197 км/ч. Благодаря крутящему моменту 824 Нм электромобиль сможет разогнаться до 60 км/ч за 2,7 секунды.

Салон E-NEVA оснащен мультимедийной системой, включающей цифровую приборную панель, проекционный дисплей на лобовом стекле и сенсорный экран диагональю 15 дюймов. Объем багажника электрокроссовера — 610 л.

Машину создадут с разными вариантами двигательных установок, в том числе с «гибридом» на природном газе или водороде.

«Алмаз-Антей» известен как разработчик систем противовоздушной и противоракетной обороны, в том числе зенитно-ракетных систем С-300, С-400 и С-500.

О деталях этого проекта в сентябре рассказывали РБК источники. По их словам, автомобиль планируется в двух комплектациях: первая — газовый автомобиль с электропередачей, который сможет проехать на одной заправке более 1 тыс. км, вторая — электрогазомобиль с 52-литровой газовой топливной системой и аккумуляторной батареей емкостью 70 кВт, что обеспечит запас хода 810 км и возможность подзарядки от электросети.

Замгендиректора по производственно-технологической политике «Алмаз-Антея» Александр Ведров рассказывал, что первый образец электромобиля уже на ходу.

E-NEVA будет не первым российским газомобилем. В мае Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) представил образец автомобиля премиум-класса Aurus, который работает на водороде. А в сентябре КамАЗ анонсировал запуск нового завода по производству легковых электромобилей «Кама-1».

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Все молчат в тряпочку»: Лавров резко высказался о случившемся в Донбассе
«Надоели»: Путин сделал заявление на заседании
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь