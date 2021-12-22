Производитель С-400 показал первые изображения собственного электромобиля

Электромобиль от «Алмаз-Антея» — кроссовер длиной 4,5 м. Пробег на одном заряде составит 463 км, максимальная скорость — 197 км/ч. Благодаря крутящему моменту 824 Нм электромобиль сможет разогнаться до 60 км/ч за 2,7 секунды.
Салон E-NEVA оснащен мультимедийной системой, включающей цифровую приборную панель, проекционный дисплей на лобовом стекле и сенсорный экран диагональю 15 дюймов. Объем багажника электрокроссовера — 610 л.
Машину создадут с разными вариантами двигательных установок, в том числе с «гибридом» на природном газе или водороде.
«Алмаз-Антей» известен как разработчик систем противовоздушной и противоракетной обороны, в том числе зенитно-ракетных систем С-300, С-400 и С-500.
О деталях этого проекта в сентябре рассказывали РБК источники. По их словам, автомобиль планируется в двух комплектациях: первая — газовый автомобиль с электропередачей, который сможет проехать на одной заправке более 1 тыс. км, вторая — электрогазомобиль с 52-литровой газовой топливной системой и аккумуляторной батареей емкостью 70 кВт, что обеспечит запас хода 810 км и возможность подзарядки от электросети.
Замгендиректора по производственно-технологической политике «Алмаз-Антея» Александр Ведров рассказывал, что первый образец электромобиля уже на ходу.
E-NEVA будет не первым российским газомобилем. В мае Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) представил образец автомобиля премиум-класса Aurus, который работает на водороде. А в сентябре КамАЗ анонсировал запуск нового завода по производству легковых электромобилей «Кама-1».