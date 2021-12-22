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18:19 (мск), источник: РБК

FT узнала, что суда с СПГ меняют курс с Азии на Европу из-за цен на газ

Суда, везущие СПГ в Азию, разворачиваются в середине маршрута и меняют курс на Европу, так как пользователи там готовы платить за газ больше, чем азиаты, из-за взлетевших цен, пишет The Financial Times. По данным аналитиков, разница между ценами на азиатском и европейском рынках достигла максимума.

Источник: Reuters

Издание отмечает, что в течение года Китай, Япония и Южная Корея опережали Европу по поставкам СПГ, который использовался на электростанциях.

Теперь же хранилища в Азиатском регионе заполнены и владельцы судов разворачивают их, для того чтобы заработать на растущих ценах на европейском рынке.

Директор по СПГ Platts Кьяран Роу сообщил газете, что сейчас разница между европейскими и азиатскими ценами на газ достигла максимума. Как пишет FT, спотовые поставки в Европу оценивались примерно в $48,5 за 1 млн британских тепловых единиц (БТЕ), тогда как в Азии они составляли $41 за миллион БТЕ.

О необычных маршрутах грузовых судов из-за взлетевших цен на газ в Европе сообщил также аналитик из исследовательской компании ICIS, которая отслеживает движение танкеров с СПГ, Алекс Фройли. По его словам, кроме разворота американских судов, направлявшихся в Азию, в сторону европейских портов это включает также первые за более чем десятилетие поставки австралийского СПГ в Европу.

Так, например, американский танкер, везущий СПГ, Minerva Chios направлялся на восток, миновал северное побережье Африки и затем прошел Суэцкий канал. Однако 15 декабря недалеко от Индии судно развернулось и направилось обратно к Суэцкому каналу, предположительно в Европу. Другое судно США с СПГ развернулось у Малаккского пролива на прошлой неделе.

Основатель и исполнительный директор крупнейшего в мире независимого трейдера СПГ Gunvor Торбьорн Торнквист ожидает, что в декабре в Европу направятся от 15 до 20 судов помимо обычного количества и столько же в январе.

Цены на газ на европейских рынках росли в течение всего года. Этой осенью и зимой они неоднократно обновляли исторические максимумы. Накануне, 21 декабря, спотовые цены на природный газ впервые превысили отметку $2 тыс. за 1 тыс. куб. м, а позже перешагнули $2,2 тыс.

В начале ноября «Коммерсантъ» сообщал о том, что уровень отбора газа из подземных газовых хранилищ Европы в ноябре достиг пятилетнего максимума и составил 11,2 млрд куб. м. Позже в Германии заявляли, что уровень запасов газа опустился ниже 60% и достиг «исторически низкого уровня».

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