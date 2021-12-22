Чубайс ответил на критику реформы электроэнергетики в России

Чиновник участвовал в реформе, будучи председателем РАО «ЕЭС России». Он заявил, что его обвиняли в обмане и в том, что он «все украл».
«Но есть же простая вещь, которую все мы знаем: у нас уже 2021 год, до сих пор мы живем в логике, что темпы роста тарифов на электроэнергию не могут превышать темпы инфляции», — сказал Чубайс на организованной «Ведомостями» конференции «Будущее возобновляемой энергетики в России».
«Россия живет уже долгие годы в логике последовательного снижения уровня тарифов в реальном измерении. Блин, что еще-то надо, ребята?» — резюмировал он.
Кроме того, по словам Чубайса, реформа позволила собрать $30 млрд инвестиций за год и «снять инфраструктурные ограничения по росту экономики как минимум до 2035 года».
В результате реформы РАО «ЕЭС», которое до этого было монополистом на рынке, ликвидировали и разделили на 23 независимые компании: две государственные и 21 частную. Авторы реформы считали, что это было необходимо для создания конкурентной среды и привлечения инвестиций.
Сетевая, распределительная и диспетчерская деятельность остались под контролем государства. Соответствующие тарифы устанавливает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.
Ранее регулятор «Совет рынка» сообщил, что цены на электричество в России в 2020 г. достигли максимума за пять лет.
Одноставочная цена оптового рынка (включает в себя стоимость электроэнергии на рынке на сутки вперед и стоимость мощности) в 2020 г. увеличилась на 3,4% до 2540 ₽ за 1 МВт/ч в европейской части России и на Урале. В Сибири цена выросла на 0,6% и составила 1780 ₽ за 1 МВт/ч. Стоимость электроэнергии в европейской части России и на Урале (первой зоне) снизилась на 6% до 1199 ₽ за 1 МВт/ч, в Сибири (второй зоне) — на 3,9% до 859,5 ₽ за 1 МВт/ч.