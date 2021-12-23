Тарифы на электроэнергию для населения определят региональные власти

Пока сходный механизм работает только в Крыму, где минимум льготного потребления — 150 кВт•ч в месяц. В ФАС и в Минэнерго уверяют, что этот инструмент не приведет к росту тарифов, а его цель — борьба с нецелевым потреблением энергии.
Правительство дало регионам право вводить дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления. Соответствующие поправки к постановлению правительства 1178 опубликованы на сайте pravo.gov.ru. Согласно документу, субъект РФ при желании будет самостоятельно устанавливать минимальный объем потребления, который можно получить по льготному тарифу. Регион может также определять разные тарифы для отдельных групп населения.
До сих пор постановление 1178 разрешало вводить разные шкалы тарифов в зависимости от объемов потребления только в Крыму и в Севастополе, а нынешние поправки распространяют такую возможность на все регионы страны без исключений. В 2021 году в Крыму по льготному тарифу — 3,3 ₽ за 1 кВт•ч — можно потреблять только 150 кВт•ч в месяц, при потреблении до 800 кВт•ч тариф составлял 4,2 ₽, при большем объеме — 5,53 ₽
В России тарифы на электроэнергию регулируются государством и исторически ниже экономически обоснованного уровня, эти затраты закладываются в тариф для промышленности (так называемое перекрестное субсидирование).
Если в 2019—2020 годах бизнес доплачивал за население по 237 млрд руб., то в 2021 году показатель достигнет 241 млрд руб., по данным «Совета рынка» (регулятор энергорынков).
Самый чувствительный вопрос — какой объем минимального льготного потребления будут устанавливать регионы. Согласно документу, тарифные органы регионов должны будут ориентироваться на «методические указания» ФАС. Однако методики еще нет, она будет разработана в течение двух месяцев. Как говорят источники «Ъ», объем льготного потребления, вероятнее всего, окажется выше ранее обсуждаемых параметров.
Так, в 2018 году правительство предлагало установить социальную норму на уровне до 300 кВт•ч в месяц, затем тариф предлагалось повысить, а при потреблении более 500 кВт•ч — установить на экономически обоснованном уровне. Для сравнения: сейчас в многоквартирных домах и частном секторе доля категории потребителей с потреблением свыше 600 кВт•ч в месяц составляет около 40% от общего объема, по данным «Ъ».
Как сообщал «Ъ» 17 декабря, новые правила тарифного регулирования для жилого сектора готовила ФАС. Поводом для изменений стали жалобы энергетиков и губернатора Иркутской области Игоря Кобзева на бурное развитие ферм по майнингу криптовалюты, которые маскируются под жилые дома и покупают электроэнергию по низким тарифам населения (тариф в регионе — 0,86 ₽ за 1 кВт•ч при средних тарифах населения в РФ в 4,25 ₽).
Принятое постановление, заявили «Ъ» в ФАС, расширяет тарифное меню для субъектов РФ и предоставляет возможность главе региона при необходимости «пресекать злоупотребления со стороны потребителей, которые используют установленные льготные тарифы на электроэнергию». В службе заявили, что при этом тарифы для населения не вырастут и «будут установлены с учетом прогноза социально-экономического развития и существующих мер социальной поддержки граждан».
В Минэнерго заявили «Ъ», что данная поправка предоставила главе региона право реагировать на злоупотребления со стороны потребителей, пользующихся льготными тарифами.
Это не приведет к росту тарифов, полагают в министерстве. «Тарифы для населения регулируются государством, а предельные уровни роста определяет ФАС на основании прогноза социально-экономического развития», — отметили в Минэнерго.
В «Совете рынка» (регулятор энергорынка) заявили, что поддерживают решение, о его целесообразности ассоциация неоднократно говорила. Инструмент крайне благоприятно скажется на решении проблемы перекрестного субсидирования, если экономически обоснованные тарифы будут устанавливаться в случаях, когда объемы потребления значительно превышают объемы, характерные для массового бытового потребления. «Механизм позволит минимизировать вероятность и снизить мотивацию нецелевого использования субсидируемой электроэнергии по тарифам для населения для извлечения коммерческой выгоды, — говорят в регуляторе.— Надеемся, что предоставленное регионам право будет востребовано, что пойдет на благо и всему энергорынку, и экономике, и гражданам».
«Это инструмент, позволяющий регионам защитить льготные тарифы для населения от коммерческого использования», — говорят в «Сообществе потребителей энергии».
Владимир Скляр из «ВТБ Капитала» полагает, что логичным будет установить норму регулируемого тарифа на уровне среднего потребления домохозяйства. По оценкам аналитика, в 2020 году среднее потребление домохозяйств в РФ составляло около 250 кВт•ч в месяц. «Для значимого снижения перекрестного субсидирования требуется установить норму на уровне, при котором под значительное повышение тарифов подпадут социально незащищенные слои населения. А гарантированная их защита лишает дифференциацию по объему всякого смысла с точки зрения снижения перекрестного субсидирования», — считает Сергей Сасим из Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ.
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