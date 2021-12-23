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05:37 (мск), источник: ТАСС

ЕК получила запрос «Нафтогаза» обязать «Газпром» выставить на торги крупные объемы газа

БРЮССЕЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) подтвердила получение жалобы «Нафтогаза» в отношении «Газпрома» с требованием обязать российскую компанию продать в ЕС крупные партии газа с прокачкой через Украину. Об этом сообщила ТАСС в среду представитель ЕК Мария Тсони.

Источник: AP 2021

«Мы получили эту жалобу, и мы оценим ее на основании наших стандартных процедур, — заявила она. — Мы не намерены более комментировать это на данный момент».

В среду «Нафтогаз» сообщил, что обратился в ЕК с просьбой обязать «Газпром» выставить на торги значительные объемы природного газа, чтобы они могли быть приобретены «на границах Украины с Россией или ЕС».

В «Нафтогазе» заявили, что в этом случае клиенты «Газпрома» получат возможность покупать газ для дальнейшего самостоятельного бронирования мощностей украинской газотранспортной системы.

Украинская компания направила жалобу в ЕК, в которой обвинила «Газпром» в создании искусственных препятствий, которые якобы привели к энергетическому кризису в Европе. «Нафтогаз» полагает, что целью этих действий является создание искусственного дефицита газа и давление на ЕС с целью ускорить запуск газопровода «Северный поток — 2». По версии украинской компании, «Газпром» нарушает антимонопольное законодательство ЕС, что привело к резкому росту цен на газ в Европе.

Биржевая цена на газ в Европе 21 декабря впервые в истории преодолела отметку $2 тыс. за 1 тыс. куб. м на фоне наступающих холодов и аномально низких запасов в европейских подземных газовых хранилищах. Однако стоимость фьючерсов на хабе TTF в Нидерландах является волатильной из-за спекулятивного фактора и не отражает реальную цену физических поставок в Европу. Средняя цена экспорта газа по контрактам «Газпрома» в 2021 году составит $280 за 1 тыс. куб. м.

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