ЕК получила запрос «Нафтогаза» обязать «Газпром» выставить на торги крупные объемы газа

«Мы получили эту жалобу, и мы оценим ее на основании наших стандартных процедур, — заявила она. — Мы не намерены более комментировать это на данный момент».
В среду «Нафтогаз» сообщил, что обратился в ЕК с просьбой обязать «Газпром» выставить на торги значительные объемы природного газа, чтобы они могли быть приобретены «на границах Украины с Россией или ЕС».
В «Нафтогазе» заявили, что в этом случае клиенты «Газпрома» получат возможность покупать газ для дальнейшего самостоятельного бронирования мощностей украинской газотранспортной системы.
Украинская компания направила жалобу в ЕК, в которой обвинила «Газпром» в создании искусственных препятствий, которые якобы привели к энергетическому кризису в Европе. «Нафтогаз» полагает, что целью этих действий является создание искусственного дефицита газа и давление на ЕС с целью ускорить запуск газопровода «Северный поток — 2». По версии украинской компании, «Газпром» нарушает антимонопольное законодательство ЕС, что привело к резкому росту цен на газ в Европе.
Биржевая цена на газ в Европе 21 декабря впервые в истории преодолела отметку $2 тыс. за 1 тыс. куб. м на фоне наступающих холодов и аномально низких запасов в европейских подземных газовых хранилищах. Однако стоимость фьючерсов на хабе TTF в Нидерландах является волатильной из-за спекулятивного фактора и не отражает реальную цену физических поставок в Европу. Средняя цена экспорта газа по контрактам «Газпрома» в 2021 году составит $280 за 1 тыс. куб. м.