Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: возвращение академика Сахарова из ссылки Первая успешная операция по пересадке почки, возвращение академика Сахарова из ссылки, катастрофа FH-227 в Андах и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
16Представительница Индии Харназ Сандху завоевала титул «Мисс Вселенная»
40Лучшие снимки фотоагентств 2021 года
19:08 (мск), источник: ТАСС

Миллер: вторая нитка «Северного потока — 2» будет под рабочим давлением уже в 2021 году

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Вторая нитка газопровода «Северный поток — 2» окажется под рабочим давлением еще до конца 2021 года. Об этом сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер на предновогоднем селекторном совещании.

Источник: AP 2021

«С компрессорной станции “Славянская” газ уже поступает в газопровод “Северный поток — 2”. Вы знаете, что первая нитка “Северного потока — 2” уже находится под рабочим давлением, а вторая нитка окажется под рабочим давлением до конца этого года», — сказал он.

На прошлой неделе оператор проекта Nord Stream 2 сообщил, что процедура заполнения газом второй нитки газопровода «Северный поток — 2» началась 17 декабря.

Ранее по второй нитке были успешно завершены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода.

«У нас с вами не было никогда никакого сомнения, что мы этот газопровод построим», — подчеркнул Миллер, обращаясь к сотрудникам «Газпрома».

О проекте

Строительство газопровода «Северный поток — 2» полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Чтобы начать перекачку газа, оператору «Северного потока — 2» нужно получить одобрение германского регулятора. Сейчас сертификация остановлена, так как оператору Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ.

На этой неделе Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило, что решение о сертификации оператора «Северного потока — 2» не будет принято в первой половине 2022 года.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что «Северный поток — 2» является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Миллиардер Авен: я родился в очень бедной обстановке, в коммунальной квартире без горячей воды
Почему немцы не верили в возможность советского контрудара под Москвой
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь