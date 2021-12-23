Миллер: вторая нитка «Северного потока — 2» будет под рабочим давлением уже в 2021 году

«С компрессорной станции “Славянская” газ уже поступает в газопровод “Северный поток — 2”. Вы знаете, что первая нитка “Северного потока — 2” уже находится под рабочим давлением, а вторая нитка окажется под рабочим давлением до конца этого года», — сказал он.
На прошлой неделе оператор проекта Nord Stream 2 сообщил, что процедура заполнения газом второй нитки газопровода «Северный поток — 2» началась 17 декабря.
Ранее по второй нитке были успешно завершены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода.
«У нас с вами не было никогда никакого сомнения, что мы этот газопровод построим», — подчеркнул Миллер, обращаясь к сотрудникам «Газпрома».
Строительство газопровода «Северный поток — 2» полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Чтобы начать перекачку газа, оператору «Северного потока — 2» нужно получить одобрение германского регулятора. Сейчас сертификация остановлена, так как оператору Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ.
На этой неделе Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило, что решение о сертификации оператора «Северного потока — 2» не будет принято в первой половине 2022 года.
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что «Северный поток — 2» является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.