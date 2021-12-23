Bloomberg назвал причину сокращения поставок российского газа в Европу

Экспорт «Газпрома» по основному транзитному маршруту, ведущему в Германию, 21 декабря был практически остановлен. Падение объема поставок произошло из-за уменьшения запроса клиентов, объяснили собеседники агентства.
Дело в том, что обычно «Газпром» и его контрагенты заранее устанавливают минимальный объем газа, который покупается по цене, определяемой заранее согласованной формулой.
Если покупатель намерен приобрести больше газа, чем это было согласовано заранее, то он должен платить уже по рыночной цене. А она, в свою очередь, за последний год выросла примерно в девять раз. Сейчас январские фьючерсы на газ торгуются на уровне около $2 тыс. за тысячу кубометров.
Ряд крупных покупателей, с которыми связался Bloomberg, подтвердили, что «Газпром» выполнил все свои контракты. Это заявили Uniper SE и еще одна немецкая энергетическая компания RWE AG.
Во время большой пресс-конференции 23 декабря Владимир Путин также заявлял, что претензии к «Газпрому» из-за снижения объема прокачиваемого газа и отказов бронировать дополнительные мощности транзитных газопроводов необоснованны.
«Я вижу эти обвинения в адрес России и “Газпрома”, что “Газпром” второй или третий день подряд не забронировал трафик для поставок газа в Европу по этому маршруту. Ну это переходит всякие границы! Ведь он не забронировал этот трафик, потому что те его контрагенты и компании, а это прежде всего немецкие и французские, которые покупают газ по этому маршруту, не выставили заявок на покупку. Что же транзитировать, если нет заявок на покупку?» — отреагировал на обвинения Путин.
Обвинения такого рода в адрес «Газпрома» высказывал, в частности, украинский «Нафтогаз».
По версии Киева, российский газовый гигант резко уменьшил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке, несмотря на растущий спрос, и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа. Жалобу на действия «Газпрома» «Нафтогаз» подал в Еврокомиссию.
Осенью биржевая стоимость газа неоднократно достигала пиков. Во вторник, 21 декабря, цены вышли на очередной исторический максимум, превысив отметку $2 тыс. за 1 тыс. куб. м. Позже в тот же день стоимость 1 тыс. куб. м прошла порог в $2,2 тыс. К вечеру 23 декабря январские фьючерсы на газ на лондонской бирже ICE торгуются по цене $1485 за тысячу кубометров.
«Долгосрочные экспортные контракты “Газпрома” устроены так, что текущий скачок цен на газ на хабах в Европе отразится на ценах “Газпрома” в первом полугодии следующего года и поддержит финансовые результаты компании за тот период. Сильные финансовые показатели компании уже учтены в ее кредитном рейтинге Baa2, который находится на уровне странового потолка — это максимум, возможный для компании в России», — считает Артем Фролов, вице-президент, ведущий аналитик по нефтегазовому сектору России, Moody’s.