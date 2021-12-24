Эксперты оценили рост цен на жилье и стройматериалы в 2022 году

Повышение цен на жилье в новостройках в 2022 году составит не менее 8−10%, подсчитали аналитики рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР, входит в холдинг РБК).
В аналитическом отчете агентства, с которым ознакомился РБК, говорится, что на рост цен будет влиять повышение себестоимости строительства, растущая стоимость строительно-монтажных работ, удорожание земли и спрос на квартиры, который останется относительно высоким.
Рост стоимости стройматериалов увеличит стоимость квадратного метра жилья в 2022 году в среднем на 5%, прогнозирует НКР.
Сами стройматериалы в будущем году вырастут в цене на 15%. Аналитики констатируют, что мировая экономика еще не оправилась от введенных для борьбы с пандемией ограничений, производители не могут полностью удовлетворить выросший спрос, а логистические компании не справляются с усилившейся активностью покупателей.
Больше всего, по прогнозу НКР, в 2022 году подорожают стальная арматура, кабели и электрика, древесина и пиломатериалы — эти стройматериалы могут вырасти в цене на 20%. Также аналитики ожидают, что на 15% увеличатся цены на пластиковые окна, теплоизоляцию и кровельные материалы. Бетон и кирпич подорожают на 10%, цены на цемент могут вырасти на 5−7%, на щебень, песок, гравий, лаки и краски — не более чем на 8%.
Как сильно стоимость жилья зависит от цен на стройматериалы
В 2021 году резкое удорожание материалов и строительно-монтажных работ уже сыграло заметную роль в росте цен на жилье: эти затраты вместе занимают почти половину в структуре рыночной стоимости квадратного метра, отмечают аналитики. На стройматериалы приходится 35% конечной стоимости метра жилья, а на оплату труда — 14%.
По сравнению с текущим годом темпы роста цен на жилье в новостройках в 2022 году даже замедлится, говорится в прогнозе НКР. В этом году цены на квартиры в новостройках, по данным Росстата, к концу сентября выросли на 23% в годовом выражении — до 93,5 тыс. руб за 1 кв.м.
На материалы для строительства жилья цены в этом году выросли на 32%, что увеличило стоимость квадратного метра в среднем на 11%. Больше всего с октября 2020 по октябрь 2021 года подорожали древесина и пиломатериалы — более чем в шесть раз, также подскочили в цене кирпич (+63%), арматуру (+52%), пластиковые окна (+40%) и электрику (+38%).
Остальной рост произошел, в частности, за счет увеличения маржи девелоперов, роста стоимости земли под застройку и строительных работ. На маржу девелопера, по подсчетам аналитиков, приходится около 20% в структуре конечной стоимости квартиры, а остальное распределяется между управленческими расходами, затратами на обслуживание кредитов и налогами.
Рост цен на жилье в 2020—2021 годах во многом в обусловлен повысившимся спросом на жилье на фоне введения программы льготной ипотеки, а также в целом низким уровнем ключевой ставки, признавали эксперты.
С 1 июля ставка по программе льготной ипотеки была повышена с 6,5% до 7%, а кредитный лимит для всех регионов ограничен 3 млн руб. После этого в третьем квартале спрос на жилье замедлился, но незначительно: за июль—сентябрь 2021 года Росреестр зарегистрировал 209,5 тыс. сделок с жильем в новостройках, что на 0,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Гендиректор госкомпании «Дом. РФ» Виталий Мутко в интервью РБК прогнозировал, что цены на жилье в следующем году «войдут в нормальный цикл» и будут расти не более чем на уровень инфляции, которая по прогнозам Центробанка составит 4−4,5%. В некоторых регионах, с небольшим спросом на жилье, по словам Мутко, рост цен может остановиться. Этот прогноз, по мнению главы «Дом. РФ», реализуется, если меры правительства и банка России остановят рост инфляции. РБК направил запрос в Минстрой.
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