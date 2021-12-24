«Росатом» хочет собирать их сама через отделения «Почты России»

ФГУП «Федеральный экологический оператор» (ФЭО, входит в «Росатом»), получивший в 2019 году статус единого оператора по переработке токсичных отходов 1-го и 2-го классов опасности, хочет единолично собирать бытовые батарейки у населения. Оператор обсуждал такой сценарий с участниками рынка после совещания в Минприроды («Ъ» видел протокол от 26 ноября).
Фактически ФЭО предлагает забрать у импортеров батареек функционал по их сбору, транспортировке и утилизации.
По сути, импортеры батареек больше не смогут за свой счет устанавливать контейнеры в магазинах и вывозить их на заводы для переработки.
Сейчас в рамках расширенной ответственности производителя (РОП) импортер может таким способом выполнять норматив переработки и не платить экосбор (20% от объема продаж). ФЭО с 1 марта 2022 года по 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» останется единственным оператором, имеющим право утилизировать токсичные отходы, включая батарейки. По задумке «Росатома» импортеры будут заключать прямой договор с ФЭО на сбор и утилизацию и оплачивать его услуги по тарифу, который пока неизвестен даже оценочно. Для этого ФЭО предлагает внести поправки в 89-ФЗ, в частности, дать ему право обеспечивать норматив утилизации по договору с импортером.
Более того, ФЭО выдвинул предложение обязать магазины получать паспорта опасности на контейнеры с батарейками, следует из протокола встречи участников отрасли на базе оператора («Ъ» видел документ от 19 ноября). По документу, ФЭО рассматривает в качестве новой базы сбора батареек отделения «Почты России».
Для создания с нуля 38 тыс. пунктов сбора потребуется не менее 380 млн руб. только на закупку контейнеров, оценивает Вячеслав Нечаев из ТИАР-Центра.
Ранее «Росатом» не проявлял интереса к сбору и переработке бытовых отходов. Как говорят источники «Ъ», госкорпорация предлагала лишь наблюдать за движением батареек на своей платформе. Собеседники «Ъ» не понимают, почему теперь «Росатом» начал бороться за столь маленький рынок. В 2020 году, по данным Росприроднадзора, в рамках РОП по нормативу было утилизировано 1,39 тыс. тонн батареек и аккумуляторов. В год в РФ ввозят 20 тыс. тонн батареек. При средней стоимости сбора, транспортировки и утилизации в 45 ₽ за 1 кг весь объем рынка составляет 900 млн руб., отмечает Вячеслав Нечаев.
В ФЭО заявили «Ъ», что на совещании 26 ноября обсуждались возможные подходы по регулированию вопросов обращения с отходами, участники рассмотрели четыре возможных варианта. Протокол отправлен в Минприроды. Там также утверждают, что в новой системе планируется наладить автоматизированный учет таких отходов.
Компании, которые самостоятельно организуют сбор и утилизацию батареек, продолжат свою деятельность, но должны будут представлять информацию в онлайн-систему ФЭО, заверили там.
В «Почте России» заявили «Ъ», что на начальной стадии обсуждают с «Росатомом» возможность перевозки токсичных отходов. В ФЭО утверждают, что рассматривают с «Почтой России» только возможность перевозки, а не сбора батареек в отделениях.
Вопрос внесения дополнительных изменений в 89-ФЗ требует проработки и разъяснений со стороны Минприроды, говорят в Росприроднадзоре. В Минприроды сказали, что детально не обсуждали с «Росатомом» их предложения.
В Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК, включает в себя производителей элементов питания) сообщили «Ъ», что против монополизации доступа к рынку переработки отходов от батареек в рамках РОП, но поддерживают мониторинг деятельности переработчиков на платформе ФЭО. Там говорят, что созданная самим бизнесом система сбора эффективна. Однако если только ФЭО единолично будет заниматься процессом сбора и переработки элементов питания, то проекты бизнеса по такому сбору и переработке просто исчезнут, так как, потеряв юридические основания из-за вступающих в марте в силу норм 89ФЗ, они потеряют и экономическую целесообразность: производители и импортеры будут вынуждены перейти в платеж экологического сбора.
В «Ленте» надеются, что у них сохранится возможность реализовывать проекты по сбору батареек. В группе «М. Видео—Эльдорадо» (контейнеры стоят в 1,2 тыс. магазинов) опасаются, что не смогут продолжать развивать программу в новых условиях, хотя она эффективно работает. В «Азбуке вкуса» продолжат сбор батареек и по новым правилам.
Полина Смертина, Анна Васильева, Дмитрий Шестоперов
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