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03:44 (мск), источник: Известия

В России начнут строить трассы из отходов

В России планируют массово использовать для строительства федеральных дорог вторичные материальные ресурсы (ВМР). Соответствующий меморандум подписали Российский экологический оператор (РЭО) и Росавтодор. С копией документа ознакомились «Известия».

Источник: Агентство «Москва»

Ранее проработать вопрос поручила вице-премьер Виктория Абрамченко.

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Согласно меморандуму, к 2030 году применение отходов в строительстве дорог должно достичь 30%, рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

«В федеральном проекте “Экономика замкнутого цикла” обозначено использование 30% вторсырья при строительстве дорог к 2030 году. Мы проведем комплексную работу для создания условий использования ВМР», — сказал он.

По словам Дениса Буцаева, в том числе в стройке будут применяться резиновая крошка из утилизированных шин, компост из образующихся пищевых отходов, вторичные полимеры и другие вторичные ресурсы.

«С технической и природоохранной точек зрения вторичные ресурсы должны использоваться таким способом, чтобы не ухудшать эксплуатационные и экологические характеристики автомобильных дорог», — рассказали в правительстве РФ.

В Росавтодоре «Известиям» сказали, что использование вторсырья — актуальное направление повышения экономической эффективности дорожной деятельности, а также улучшения экологии.

Как показывает зарубежный опыт, при строительстве дорог может быть использовано до 80−90% вторресурсов. При этом себестоимость строительства автотрасс может снизиться на десятки процентов, сказал руководитель комиссии по стройматериалам общественного совета при Минстрое, президент ГК «Основа» Александр Ручьев.

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