Google получил первый в России оборотный штраф в размере 7,2 млрд рублей

«Google LLC признана виновной в совершении административного правонарушения и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 221 916 235 рублей», — отметили в суде.
Штраф был назначен за систематическое неудаление информации, запрещенной в России.
Ранее суд оштрафовал Twitter еще на 3 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию, общая сумма наложенных на компанию штрафов достигла 58 млн рублей.
Как сообщил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин, компании Google, Facebook и Twitter не удалили порядка 5,5 тыс. материалов с запрещенным контентом, в настоящее время на них наложен штраф на общую сумму более 140 млн рублей. Речь идет о сведениях об экстремистских, террористических и других материалах.