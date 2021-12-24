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16:32 (мск), источник: Газета.Ру

Google получил первый в России оборотный штраф в размере 7,2 млрд рублей

В Москве мировой суд назначил компании Google оборотный штраф (т.е. штраф, зависящий от выручки компании) в размере более 7,2 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского районного суда.

Источник: AP 2021

«Google LLC признана виновной в совершении административного правонарушения и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 221 916 235 рублей», — отметили в суде.

Штраф был назначен за систематическое неудаление информации, запрещенной в России.

Ранее суд оштрафовал Twitter еще на 3 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию, общая сумма наложенных на компанию штрафов достигла 58 млн рублей.

Как сообщил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин, компании Google, Facebook и Twitter не удалили порядка 5,5 тыс. материалов с запрещенным контентом, в настоящее время на них наложен штраф на общую сумму более 140 млн рублей. Речь идет о сведениях об экстремистских, террористических и других материалах.

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