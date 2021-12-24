Путин призвал сделать все для подавления инфляции

«Вновь хотел бы повторить: вопрос повышения реальных доходов граждан — ключевой. Здесь мы должны использовать все меры экономической политики, в том числе продолжить курс на подавление инфляции. Здесь у нас показатели разнонаправленные: инфляция подросла, но подросли и реальные располагаемые доходы граждан. В первом случае нам нужно сделать все, чтобы таргетировать инфляцию, подавлять ее, а реальные располагаемые доходы должны расти», — заявил Путин.
Он добавил, что людей нужно защитить от резких колебаний цен, особенно россиян с небольшими доходами.
Президент отметил, что экономика России уже восстановилась и даже превысила допандемийные показатели, также улучшилась ситуация на рынке труда. Российская экономика в период пандемии показала свою устойчивость, заявил Путин.
По данным Минэкономразвития, годовая инфляция к 20 декабря составила 8,22% при цели Центробанка в 4%. Кроме того, Росстат зафиксировал уже второй за месяц всплеск недельной инфляции: потребительские цены выросли на 0,32% с 14 по 20 декабря по сравнению с предыдущей неделей, тогда как с 7 по 13 декабря — на 0,06%. Ведомства объяснили это подорожанием туристических поездок, а также заметным увеличением стоимости плодоовощной продукции и ряда других продовольственных и непродовольственных товаров.
Согласно последним оценкам Минэкономразвития и ЦБ, по итогам этого года инфляция сложится на уровне примерно в 8%, но будет меньше ноябрьского значения в 8,4%. К цели в 4% темпы роста потребительских цен вернутся ближе к концу 2022 г., заявила на пресс-конференции 17 декабря председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. В целом с начала 2021 г. и к 20 декабря инфляция в России составила 7,98%.