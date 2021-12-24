ЦБ раскрыл параметры и сроки прямых ограничений на выдачу кредитов

Предполагается, что долю потребкредитов с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80% могут ограничить для банков в 25% от всех необеспеченных кредитов, для МФО — в 35%. Долей в 25% могут ограничить и объем розничных кредитов банков на срок более 5 лет. Лимиты будут действовать для всех кредитов и займов, выданных с ПДН свыше 80% вне зависимости от срока, и отдельно в отношении всех кредитов, выданных на срок более 5 лет вне зависимости от ПДН, поясняет регулятор.
ЦБ оценил долю кредитов с ПДН более 80% в третьем квартале в общем объеме банковских кредитов в 31%, в случае с МФО — 44,2%.
В консервативном сценарии регулятор оценил долю кредитов и займов, которые попадут под ограничения, исходя из текущего распределения выдач для банков — в 10%, для МФО — в 11%.
Введение лимитов приведет к ужесточению стандартов кредитования, но не окажет заметного влияния на доступность кредитов и займов для россиян, уверен ЦБ. Исключением станут только закредитованные заемщики, которым, возможно, придется отложить решение о привлечении кредита.
Регулятор считает, что лимиты будут стимулировать банки и МФО получать более полную информацию о доходах заемщика. «Одновременно произойдет частичное перераспределение рискованных заемщиков между банками, что приведет к более равномерному распределению риска по системе без его концентрации на отдельных участниках рынка», — отмечает ЦБ. Он признает, что потребительское кредитование замедлится. По мере адаптации участников рынка к новым условиям лимиты могут быть дополнительно сокращены, предложенные значения не являются целевыми, подчеркнул регулятор.
Право вводить прямые лимиты для банков и МФО на выдачу кредитов у ЦБ появилось после того, как в ноябре Госдума приняла соответствующий закон. Он вступит в силу 1 января 2022 года, но регулятор обещал дать банкам время настроить их системы для отслеживания лимитов. ЦБ может ввести их во втором полугодии 2022 года, говорила ранее глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.