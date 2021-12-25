Энергетики в Британии заявили о «национальном кризисе» из-за России

Главы двух британских энергетических компаний (EDF и Good Energy), а также отраслевой ассоциации Energy UK, заявили о нарастающем «национальном кризисе» из-за взлетевших цен на газ на фоне отказа России наращивать поставки, пишет The Telegraph.
Как сообщает газета, они попросили власти принять меры после скачка оптовых цен, который «поставил отрасль на грань катастрофы».
«Это национальный кризис. Оптовые цены на газ и электроэнергию выросли до беспрецедентного уровня за последние три недели», — прокомментировал ситуацию исполнительный директор Good Energy Найджел Поклингтон.
Исполнительный директор Energy UK Эмма Пинчбек в свою очередь предупредила, что высокая стоимость топлива будет самой большой проблемой, с которой экономика Британии столкнется весной. «Казначейству Великобритании необходимо предпринять меры в отношении огромного инфляционного риска для бизнеса и экономической безопасности, а также ради обычных людей, которым грозит увеличение платежек на 50%», — добавила она.
Как писала The Telegraph со ссылкой на аналитиков компании Investec, сейчас в среднем потребители платят 1277 фунтов стерлингов в год за электроэнергию. Однако эта сумма может вырасти до 2 тыс. фунтов стерлингов к весне. Это означает рост цен для конечных потребителей на 56%.
По данным издания, более трети британской электроэнергии производится на газе. Оно отмечает, что большая часть этого вида топлива поступает из Европы, которая в свою очередь получает около 40% газа из России. Поэтому цены в Великобритании соответствуют ценам на континенте.
The Telegraph приводит данные Оксфордского энергетического института, согласно которым с января по ноябрь объем поставок российского газа в Европу сократился на 21% по сравнению с 2019 годом. В ноябре падение поставок «Газпрома» составило 33%, до 7,7 млрд куб. м, по сравнению с 2019 годом, и 22% — по сравнению с 2020 годом, подсчитали в институте.
Джек Шарплс из Оксфордского энергетического института указал на то, что «Газпром» заполнял российские газовые хранилища до начала ноября. Решение не наращивать поставки на европейский рынок после этого говорит о том, что компания намеренно удерживает газ, отметил он.
В ЕС неоднократно обвиняли «Газпром» в намеренном давлении на европейский рынок с целью повысить цены на газ. В компании на это заявляли, что объемы поставок соответствуют заключенным контрактам. При этом там отмечали, что поставляют газ «на уровне, близком к исторически рекордному».
В «Газпроме» также подчеркивали, что за 8,5 месяцев 2021 года увеличили экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 17,4% по сравнению с прошлым годом.
Обвинения в намеренных недопоставках газа, которые вызывают рост цен, там называли «абсурдом». Начальник управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев в качестве причины дорожания топлива указывал погодный фактор и восстановление экономики Европы после пандемии.
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