Глава офиса Зеленского заявил о запуске производства Bayraktar на Украине

«Мы расширяем наше сотрудничество с Турцией. Все началось с поставок Bayraktar, а сейчас запущено их производство уже в Украине. Когда говорят, что это турецкие Bayraktar, — да, мы их получили из Турции, но важно отметить, что двигатели для этих беспилотников производятся в нашей стране», — сказал Ермак изданию «Фокус».
Глава офиса украинского президента рассказал в интервью о военной помощи со стороны Запада. По его словам, Великобритания участвует в строительстве флота, с ней реализовывается проект развития военно-морских сил на £1,7 млрд. Стоимость совместных программ с Францией составляет €1,3 млрд.
«С Украиной сегодня сотрудничают, действительно как со стратегическим партнером», — добавил Андрей Ермак.
В конце октября Киев впервые применил в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar TB-2. Россия считает это нарушением договоренностей, Украина назвала это ответом на действия противника. По информации Bloomberg, Турция продала Украине гораздо больше дронов, чем было объявлено официально.