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06:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава офиса Зеленского заявил о запуске производства Bayraktar на Украине

На Украине запущено производство турецких беспилотников Bayraktar, сообщил глава офиса президента Андрей Ермак. Он отметил, что ранее двигатели для дронов производились на Украине. Владимир Зеленский меньше месяца назад сообщал о старте строительства завода по производству Bayraktar.

Источник: AFP 2021

«Мы расширяем наше сотрудничество с Турцией. Все началось с поставок Bayraktar, а сейчас запущено их производство уже в Украине. Когда говорят, что это турецкие Bayraktar, — да, мы их получили из Турции, но важно отметить, что двигатели для этих беспилотников производятся в нашей стране», — сказал Ермак изданию «Фокус».

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Глава офиса украинского президента рассказал в интервью о военной помощи со стороны Запада. По его словам, Великобритания участвует в строительстве флота, с ней реализовывается проект развития военно-морских сил на £1,7 млрд. Стоимость совместных программ с Францией составляет €1,3 млрд.

«С Украиной сегодня сотрудничают, действительно как со стратегическим партнером», — добавил Андрей Ермак.

В конце октября Киев впервые применил в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar TB-2. Россия считает это нарушением договоренностей, Украина назвала это ответом на действия противника. По информации Bloomberg, Турция продала Украине гораздо больше дронов, чем было объявлено официально.

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