МС-21 с импортозамещенным крылом совершил первый полет

Опытный самолет МС-21−300 с крылом из российских композитов и американскими двигателями PW1400G совершил первый испытательный полет. Это произошло в субботу, 25 декабря, на Иркутском авиазаводе, сообщили РБК в пресс-службе «Ростеха».
«Первый полет самолета с крылом из российских композитов доказывает: мы все сделали правильно, программа МС-21 последовательно и неуклонно продвигается вперед, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию», — заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Общий объем выделенных министерством средств на создание российских материалов для композитного крыла составил 4,4 млрд руб. Такую господдержку министр назвал «беспрецедентной по масштабу».
Разработкой и производством деталей и агрегатов планера МС-21 из полимерных композиционных материалов занимается компания «Аэрокомпозит» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) — «дочку» «Ростеха»). Изначально для крыла МС-21 «Аэрокомпозит» использовал материалы американской компании Hexcel и японской Toray Industries. Но осенью 2018 года министерство торговли США внесло «Аэрокомпозит» в санкционный список из-за поддержки деятельности российских компаний из военной аэрокосмической отрасли.
В январе 2019 года стало известно, что поставки импортных материалов для крыла МС-21 прекращены. «Ну что это такое? Это просто хамство на мировом рынке с нарушением всех общепризнанных принципов и правил», — возмущался в 2020 году президент Владимир Путин на встрече с представителями атомной отрасли.
В итоге российские композиты для МС-21 разработал «Росатом» при участии ученых МГУ и и специалистов авиапрома. А производить углеродные материалы для создания крыла, элементов механизации и хвостового оперения МС-21 стала компания Umatex (входит в «Росатом»). В одном самолете МС-21 десять тонн углекомпозита, сообщил РБК представитель Umatex.
Активная стадия работ над среднемагистральным самолетом МС-21 ведется с конца 2000-х годов. Воздушное судно МС-21−300 рассчитано на перевозку от 163 до 211 пассажиров. Сроки его ввода в коммерческую эксплуатацию неоднократно переносились, изначально планировалось, что это произойдет в 2016 году. Сначала авиакомпании будут получать самолеты с российским композитным крылом и американскими двигателями PW1400G. Это произойдет после допуска этой версии МС-21 к перевозке пассажиров со стороны Росавиации, что, по словам Мантурова, запланировано «на вторую половину 2022 года». Машину МС-21−310 с российскими двигателями ПД-14 планируется сертифицировать до конца 2022 года, говорил РБК первый замгендиректора корпорации «Иркут» (производитель МС-21; входит в ОАК) Анатолий Гайданский.
Еще в июле 2021 года стартовый оператор МС-21−300 — входящая в группу «Аэрофлот» авиакомпания «Россия» собиралась начать перевозить пассажиров на новом самолете летом 2022 года при условии его приемки весной 2022 года. Но теперь в «России» ожидают, что первый МС-21 поступит в авиакомпанию в сентябре 2022 года, сообщил РБК официальный представитель перевозчика Сергей Стариков.
Общий портфель твердых заказов на МС-21 не меняется много лет и сегодня насчитывает 175 машин, в основном от лизинговых компаний, подконтрольных государству.
МС-21 ориентирован на самый массовый сегмент рынка пассажирских перевозок в России и в мире, отмечают в пресс-службе «Ростеха».
Конкуренты МС-21 — европейские самолеты семейства Airbus A320 neo и американские Boeing 737 MAX (не допущены для полетов в России).