В «Газпроме» назвали беспочвенными обвинения в недостаточных объемах поставок газа в ЕС

«Все обвинения в адрес России и “Газпрома” в том, что мы даем мало газа на европейский рынок, являются абсолютно беспочвенными и неприемлемы, и не соответствующими действительности. А проще говоря, вранье и ложь», — сказал он.
По словам Куприянова, «Газпром» готов поставлять дополнительные объемы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов. Цена газа в рамках этих поставок существенно ниже, чем спотовые цены, отметил он. «Все проблемы в Западной Европе создают себе сами, и не нужно обвинять в этом “Газпром”. Лучше посмотреть в зеркало», — добавил официальный представитель холдинга.
Обвинения в адрес России неоднократно звучали в 2021 году в связи с энергетическим кризисом в Европе. Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявлял, что Россия не захватывала газовый рынок и предупреждала и партнеров в Европе об опасности разрушения системы долгосрочных контрактов на поставки газа.
Глобальный рынок газа столкнулся с кризисом предложения на фоне резкого восстановления спроса в Азии и нехватки мощностей СПГ. Повышенный спрос на газ в Азии вызвал рост цен и оттянул на себя основные поставки СПГ, что способствовало усилению кризиса в Европе. Там ситуация усугублялась низкими запасами в газохранилищах.
На этом фоне цена газа на нидерландском хабе TTF осенью 2021 года впервые в истории преодолела отметку в $1 000 за тыс. куб. м, а в декабре — и $2 000 за тыс. куб. м. Однако стоимость фьючерсов на хабе TTF волатильна из-за спекулятивного фактора и не отражает реальную цену физических поставок в Европу. Средняя цена экспорта газа по контрактам «Газпрома» в 2021 году составит $280 за тыс. куб. м.
Объемы договоров 2021 года
Ряд клиентов «Газпрома» из Европы, в частности из Франции и Германии, уже выбрали свои годовые контрактные объемы в 2021 году, поэтому больше не выставляют заявок на поставку газа, заявил Куприянов.
«В этом году “Газпром” поставил в Германию по контракту 50,2 млрд куб. м. — это на 5,3 [млрд] больше, чем в прошлом году. Помимо Германии в числе стран, в которые “Газпром” уже поставил газа больше, чем за весь прошлый год, — Италия, Турция, Болгария, Венгрия, Сербия, Дания, Финляндия, Польша. При этом ряд наших клиентов, в частности из Франции и Германии, уже полностью выбрали все свои годовые контрактные объемы и, соответственно, больше не выставляют заявок на поставку газа, а “Газпром” бронирует транспортные мощности исходя из имеющихся заявок, а не наоборот», — сказал он.
Представитель «Газпрома» также указал на имеющиеся данные о физическом реверсе газа из Германии в Польшу и далее на Украину в объеме 3−5 млн куб. м. в сутки. «А газ при этом поднимается из подземных хранилищ на территории Германии, из которых уже отобрано 47% газа. А зима только начинается. Не самое рациональное решение. О цене таких реверсных поставок не хочется даже и говорить. Эти цены существенно превышают цены по контрактным объемам, поставляемым “Газпромом”», — подчеркнул Куприянов.
Транзит газа через Украину
Куприянов заявил, что «Газпром» продолжает транзит газа через Украину, несмотря на выполнение контракта 2021 года. «Если говорить о транспортировке газа через территорию Украины, то “Газпром” еще 15 декабря выполнил все свои трудовые обязательства по транзитному контракту и продолжает транспортировать газ по этому направлению», — сказал он.
Ранее сообщалось, что холдинг с начала года по 15 декабря транспортировал через Украину 40 млрд куб. м. российского газа, таким образом выполнив свои обязательства на 2021 год в полном объеме.
Как следует из данных на сайте «Газпрома», по состоянию на 22 декабря, объем транзита газа через территорию Украины в 2021 году составляет порядка 40,8 млрд куб. м.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что «Газпром» не бронирует мощности газопровода «Ямал — Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей. По его мнению, реверс позволяет европейцам перепродавать газ, купленный по долгосрочным контрактам. В самом «Газпроме» также отмечали, что компания поставляет газ в Европу согласно заявкам потребителей в соответствии с действующими контрактами.
Транснациональный газопровод «Ямал — Европа» проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии. Его проектная мощность составляет 32,9 млрд куб. м газа в год.
«Газпром» начал снижать объем бронирования транзита газа по газопроводу «Ямал — Европа» неделю назад, а с понедельника и вовсе не бронирует мощности прокачки газа по этому трубопроводу. В результате с 21 декабря физический поток газа по газопроводу идет в реверсном направлении из Германии в Польшу.
Во время загрузки произошла ошибка.