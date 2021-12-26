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09:36 (мск), источник: РБК

Евросоюз потребовал от России €290 млрд из-за политики импортозамещения

В ЕС сочли, что Россия несколько лет ущемляла интересы европейских компаний при продаже товаров и услуг российским государственным компаниям. Нанесенный «ущерб» Евросоюз оценил в €290 млрд.

Источник: AP 2021

Европейский союз обратился с жалобой во Всемирную торговую организацию (ВТО), требуя от России €290 млрд в связи с ведением политики импортозамещения. Об этом говорится в сообщении на сайте ВТО.

«В 2019 году стоимость опубликованных тендеров российских государственных предприятий составила 23,5 трлн руб., или примерно €290 млрд, что эквивалентно примерно 20% ВВП России», — сообщили в организации.

В Евросоюзе отметили, что в течение нескольких лет Россия разрабатывала меры, которые серьезно ущемляют интересы компаний ЕС при продаже товаров и услуг российским государственным компаниям и другим организациям посредством коммерческих закупок.

В конце ноября члены ВТО рассматривали запрос ЕС о создании комиссий с целью разрешения спора, однако российская сторона не поддержала эту просьбу. «Россия заявила, что уверена, что ее меры соответствуют обязательствам в ВТО, и что она готова и желает продолжить консультации с Брюсселем по этому вопросу», — уточнили в организации.

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Евросоюз 20 декабря направил второй запрос о создании комиссии. В итоге орган ВТО по разрешению споров (DSB) согласился создать комиссию. Австралия, Швейцария, США, Канада, Китай, Япония, Украина и другие также примут участие в разбирательстве.

22 декабря Торговый представитель США Кэтрин Тай обвинила Россию в нарушении норм ВТО по импортозамещению. По ее словам, Россия практикует преференции для товаров и услуг собственного производства, реализует программу импортозамещения в ИT-секторе, а также сохраняет ограничения на импорт, не связанные с наукой, в сельскохозяйственном секторе. Это ставит американских предпринимателей в экономически невыгодное положение и лишает честной конкуренции, отметила Тай.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на это ответила, что «если кто-то и нарушал правила ВТО, то это США и Евросоюз своими односторонними санкциями».

Она подчеркнула, что Россия была вынуждена ввести импортозамещение именно из-за ограничений, которые Евросоюз принял «под нажимом США». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также заявил, что Россия ничего не нарушает.

В госкорпорации «Ростех» заявили РБК, что настоящим нарушением норм ВТО являются западные санкции, с помощью которых западные власти уже неоднократно показали, что готовы в любой момент остановить поставки в Россию любой продукции под любым предлогом.

Татьяна Стекольникова, Виктория Тютина

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