ЦБ начнет контролировать все денежные переводы между гражданами

По словам заместителя председателя правления Совкомбанка Олега Машталяра, Банк России начнет риск-ориентированный мониторинг p2p-переводов с января 2022 года. «ЦБ уведомил, что планирует периодически запрашивать информацию по p2p-переводам по данной форме с 2022 года», — добавил представитель QIWI.
Основная цель введения новых форм отчетности — оптимизация представления данных банками и получение актуальной информации о платежных услугах, сообщил РБК представитель ЦБ. Использоваться они будут для анализа рынка как в целом по стране, так и в территориальном разрезе и для формирования статистических показателей.
Какие данные интересуют ЦБ
РБК ознакомился с разъяснениями ЦБ по новой форме отчетности, которую он разослал банкам. Как следует из документа, в отчет должны включаться все входящие и исходящие переводы денежных средств между физическими лицами, которые проводятся по следующим сценариям:
- с карты на карту;
- со счета на счет;
- с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно;
- со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно;
- платежи через Систему быстрых платежей;
- трансграничные переводы денежных средств физическими лицами;
- переводы денежных средств без открытия счета, в том числе через платежные терминалы платежных агентов;
- переводы физического лица между собственными счетами в рамках одной кредитной организации;
- переводы через системы денежных переводов, например Western Union, CONTACT и пр.
К p2p-операциям не относятся перечисление денежных средств на депозитные счета, счета для погашения кредитов, брокерские/инвестиционные счета, комиссии кредитных организаций за обслуживание, а также переводы в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, пояснил ЦБ.
Информация по каждой операции должна содержать номера карт отправителя и получателя средств, данные банков, уникальный ID клиента (выпускается кредитной организацией), назначение платежа, сумму переведенных средств, дату и время перевода, код страны отправителя и получателя и т. д.
Отчитываться должны будут банки-эмитенты, банки-эквайеры, банки, предоставляющие интернет-сервисы для p2p-переводов, а также магазины и юридические лица, если они предоставляют онлайн-сервисы по переводам, и т. д.
Запросы будут формироваться по всем денежным переводам за определенный период. В отдельных случаях ЦБ может запрашивать информацию по отдельным операциям. Например, данные по конкретным картам или по определенным физическим лицам (ID, паспорт, ИНН, телефон).
По данным ЦБ, за девять месяцев 2021 года граждане перевели друг другу с помощью карт около 42,5 трлн руб., совершив почти 8,5 млрд транзакций. Основную долю на рынке карточных переводов занимает Сбербанк. Через СБП с начала года было совершено более 0,8 млрд переводов на 4,7 трлн руб.
Какую информацию о переводах банки уже передают
В рамках проверок ЦБ может точечно запрашивать информацию по p2p-переводам у любого банка, однако конкретной формы отчетности ранее не вводилось, говорит представитель QIWI. Пока такие запросы носят точечный характер в тех ситуациях, когда необходимо установить получателя и/или отправителя в рамках конкретной транзакции, теперь же банки де-факто будут обязаны предоставлять эту информацию обо всех p2p-операциях, добавил управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт.
Банки также обязаны предоставлять в налоговую сведения об открытых гражданами счетах; в свою очередь, налоговая в рамках проверок может запрашивать выписки с расчетных счетов граждан. Выписки с расчетных счетов может получать и Росфинмониторинг, напоминает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева.
Зачем нужно усиливать контроль
Как объяснили собеседники РБК, новая форма отчетности была разработана после публикации методических рекомендаций (16-МР), которые ЦБ выпустил в начале сентября. В них регулятор определил признаки карт и электронных кошельков для приема платежей в адрес нелегальных онлайн-казино, организаторов финансовых пирамид, форекс-дилеров и криптовалютных обменников (карты оформляются на физлиц, а платежи в адрес нелегального бизнеса проходят как p2p-переводы). Банкам рекомендовано отслеживать такие карты и кошельки и блокировать операции по ним. К признакам, по которым можно определить подозрительные платежные инструменты, ЦБ отнес несколько «аномалий», среди них следующие:
- Необычно большое количество контрагентов — физических лиц в качестве как плательщиков, так и получателей средств. Например, более десяти в день и более 50 в месяц.
- Необычно большое количество операций по зачислению и списанию денежных средств, проводимых с физическими лицами. Например, более 30 операций в день.
- Значительные объемы операций по списанию и зачислению денежных средств, совершаемых между физическими лицами. Например, более 100 тыс. руб. в день, более 1 млн руб. в месяц.
- По карте или кошельку не проводятся операции по оплате товаров и услуг.
Представитель QIWI считает, что ЦБ необходима новая отчетность для проверки выполнения банками рекомендаций 16-МР. Тинькофф Банк и Совкомбанк после применения рекомендаций из письма ЦБ не наблюдают существенного всплеска блокировок операций по счетам своих клиентов, так как подобный мониторинг производился ими и ранее, сообщили РБК их представители. У Альфа-банка количество блокировок увеличилось незначительно, так как сократился сам поток таких операций, рассказал источник, близкий к банку. Сбербанк отказался от комментариев, остальные крупные банки не ответили на этот вопрос РБК.
По словам представителя Росфинмониторинга, банки достаточно оперативно настроили системы противодействия отмыванию доходов на признаки указанных в 16-МР подозрительных p2p-операций и эффективно применяют меры превентивного характера. «Росфинмониторинг наблюдает увеличение количества финансовых организаций, информирующих о подозрительных операциях по результатам применения указанных методических рекомендаций», — сказал он.
В ведомстве подчеркнули, что в 2021 году наблюдается рост числа сомнительных транзакций, связанных с оборотом криптоактивов, прежде всего по операциям так называемых криптообменников.
«Связываем это в том числе с повышением уровня осведомленности банков о соответствующих рисках», — отметило ведомство.
«Эти данные (которые будет собирать ЦБ. — РБК) могут быть использованы для контроля за серым предпринимательством, когда люди собирают на карту платежи за свои товары или услуги. Государство с какого-то времени может перестать закрывать глаза на то, что, например, сантехники принимают платежи на карту и не уплачивают с доходов налоги», — считает председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.
С ним соглашается и Токарева: «Малый бизнес довольно часто принимает оплату либо наличными, либо переводом на карту физического лица. Видимо, цель ЦБ заключается в том числе в выявлении черных касс».
По ее мнению, это не сильно ужесточит контроль — под удар могут попасть только упомянутые продавцы и нелегальный бизнес из письма ЦБ. Ранее эксперты Московской школы управления «Сколково» оценили долю предприятий, принимающих переводы с карты на карту в качестве способа оплаты товаров, в 27%: это представители малого бизнеса из сегментов торговли, общепита и предоставления услуг.
Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров в интервью РБК говорил, что такого рода платежи находятся в сфере внимания налоговиков, но в вопросе налогового контроля в этой области нужно быть достаточно аккуратным, «чтобы это не превращалось в набеги на бытовую деловую активность». «Система p2p-переводов имеет большую ценность, потому что она является альтернативой наличным расчетам. Если выбирать между наличными и безналичными расчетами, то, конечно, на государственном уровне интереснее именно такая система расчетов [безналичная]», — объяснял Егоров.
По мнению Достова, если ЦБ будет проводить мягкую политику в отношении пользователей денежных переводов, то это не приведет к оттоку банковских клиентов в наличные расчеты. Но если банки начнут дергать граждан из-за нескольких переводов в день и запрашивать документы, подтверждающие цель операции, то определенный сегмент клиентов может уйти в наличные расчеты, что негативно скажется на рынке безналичных платежей.
Еще одно возможное применение массива данных о переводах — это расширение платформы «Знай своего клиента» (ЗСК; пока создана для юридических лиц) на физических лиц, считает технический директор компании по обработке клиентских данных HFLabs Никита Назаров: «ЦБ хочет собрать данные о переводах физических лиц, чтобы по аналогии с юридическими лицами предоставлять банкам скоринг и, возможно, обязывать их учитывать его при совершении операций». Ранее о расширении ЗСК на физлиц говорил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.
Если в будущем органам следствия, исполнительной власти или самому ЦБ потребуются данные о транзакциях, совершавшихся в прошлом некими лицами, то такая информация уже будет у регулятора, привел пример Павел Иккерт.
В чем сложности сбора сведений
Сложность передачи таких данных в ЦБ — в том, что они содержатся в различных банковских системах и их автоматизированный сбор затруднителен и требует соответствующих ИТ-доработок, говорит источник в одном из крупных банков.
При запросе массивов данных за длительный период можно столкнуться со сложностью их передачи дистанционно по защищенному каналу, добавил представитель QIWI: «В этом случае придется записывать данные на зашифрованные электронные носители и передавать их физически».
В разъяснениях ЦБ указано, что реестр данных должен передаваться в электронном виде. Но в случае большого объема можно записывать их на электронный носитель и передавать регулятору с курьером.
Банкам придется реализовать на своих процессинговых системах процедуру экспорта всех переводов и привязывать к ним персональные данные клиентов, что повысит нагрузку на и без того перегруженные процессинги, предупреждает Назаров. Массив таких данных будет колоссальным и построение его аналитики — это вызов уровня мировых ИТ-гигантов, заключил эксперт.
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