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07:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Автотрасса Москва—Казань выросла в цене на 200 млрд рублей

Стоимость строящейся скоростной автомагистрали от Москвы до Казани окажется примерно на 200 млрд руб. дороже изначально запланированной суммы, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью «Ведомостям». Ранее проект оценивался в 623 млрд руб.

Источник: Reuters

Господин Хуснуллин объяснил это, в частности, приростом стоимости металла (удорожание на 30 млрд руб.), а также ростом зарплат строителям (+46 млрд руб.). Также трасса стала длиннее на 15 км из-за необходимости соединить ее с существующей М7 «Волга» у Казани и пойти дальше на Екатеринбург, а на пути пролегания трассы были обнаружены карстовые породы, добавил он.

Важнейшей угрозой строительства вице-премьер назвал рост стоимости материалов.

«Мы сейчас находимся в такой зоне риска, что если цена будет и дальше расти на 15−20% и более, то придется сокращать уже запущенные строительные программы соответствующим образом. Если мы сегодня из-за роста стоимости материалов остановим запущенные стройки, последствия будут очень плохими», — заявил он.

Кроме того, приток трудовых ресурсов в страну сократился из-за пандемии, и поднять производительность труда при сохранении текущей ситуации получится за два-три года.

Напомним, строить трассу М12 начали в 2021 году. Ее строительство планируют завершить в 2024-м. Кроме того, трассу могут продлить до Новосибирска и с выходом к Монголии.

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