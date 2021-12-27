Автотрасса Москва—Казань выросла в цене на 200 млрд рублей

Господин Хуснуллин объяснил это, в частности, приростом стоимости металла (удорожание на 30 млрд руб.), а также ростом зарплат строителям (+46 млрд руб.). Также трасса стала длиннее на 15 км из-за необходимости соединить ее с существующей М7 «Волга» у Казани и пойти дальше на Екатеринбург, а на пути пролегания трассы были обнаружены карстовые породы, добавил он.
Важнейшей угрозой строительства вице-премьер назвал рост стоимости материалов.
«Мы сейчас находимся в такой зоне риска, что если цена будет и дальше расти на 15−20% и более, то придется сокращать уже запущенные строительные программы соответствующим образом. Если мы сегодня из-за роста стоимости материалов остановим запущенные стройки, последствия будут очень плохими», — заявил он.
Кроме того, приток трудовых ресурсов в страну сократился из-за пандемии, и поднять производительность труда при сохранении текущей ситуации получится за два-три года.
Напомним, строить трассу М12 начали в 2021 году. Ее строительство планируют завершить в 2024-м. Кроме того, трассу могут продлить до Новосибирска и с выходом к Монголии.