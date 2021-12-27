Бизнес предупредил Мишустина о риске уничтожения вина на 15 млрд руб

«Несколько десятков миллионов бутылок» вина, шампанского и другого алкоголя на сумму более 15 млрд руб. могут признать контрафактом и уничтожить после 31 декабря 2021 года, следует из письма ретейлеров, рестораторов и импортеров зарубежного вина на имя главы правительства Михаила Мишустина.
Письмо подписали представители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Евразийской ассоциации владельцев магазинов беспошлинной торговли, Комитета производителей алкогольной продукции (СПАП), Федерации рестораторов и отельеров, «Белуга Групп» и Simple Group. Копия обращения бизнесменов в правительство есть у РБК, его подлинность подтвердил подписавший документ президент Simple Group Максим Каширин. В аппарате правительства подтвердили, что получили такое письмо.
Авторы письма объясняют риск уничтожения вина и связанных с этим экономических потерь окончанием моратория на проверки бизнеса по закону об изменении классификации винодельческой продукции, предусмотренной федеральным законом о регулировании алкогольной и спиртсодержащей продукции (№ 345-ФЗ) и поправками к закону «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» (N 468-ФЗ). Мораторий на проверки был введен новой редакцией закона № 468-ФЗ, однако его срок истекает уже 1 января.
«В рамках проверок, которые будут проводиться органами контроля и надзора с 1 января 2022 года, такая продукция будет изыматься из оборота как контрафактная, при этом по сути не являясь таковой, и направляться на утилизацию. Это повлечет за собой колоссальные убытки индустрии, и мы опасаемся, что на российском рынке будет создан правовой нонсенс, когда добросовестные приобретатели этой продукции в лице импортеров, дистрибьюторов, ретейлеров и ресторанов будут лишены прав собственности на нее», — говорится в обращении.
В связи с этим подписанты просят правительство продлить мораторий еще на год, до 31 декабря 2022 года. Это, считают они, позволит участникам рынка реализовать данную продукцию без опасения понести убытки, а государству получить налоговые отчисления с ее продажи.
Поправки в действующие законы о регулировании алкогольной продукции, которые изменили требования к оформлению этикеток импортного вина, шампанского, коньяка и других напитков, были подписаны президентом России Владимиром Путиным в июле 2021 года.
Документ предусматривает, что классификация вин осуществляется на основании российской национальной системы защиты винодельческой продукции, а импортеры пользоваться ею не могут. Например, поправки исключают использование понятия «шампанское», разрешая применять его лишь в отношении «российского шампанского», произведенного на территории России, а производителей шампанских вин из французского региона Шампань обязывают переименовать свою продукцию в «игристое вино».
После принятия закона дистрибутор Moet Hennessy (Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot и др.) — ООО «Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус» — временно приостановил отгрузки ассортимента шампанских вин для всех покупателей, однако спустя несколько дней сообщил, что сменит маркировку на своей продукции, как того требует новый закон. А переоформление этикеток алкоголя влечет за собой необходимость пройти новую сертификацию продукции, присвоение новых штрихкодов, переоформление в системе ЕГАИС, печать новых контрэтикеток и т. д.
Закон вступил в силу сразу после публикации документа, и дополнительного переходного периода для бизнеса не предусматривал, из-за чего в октябре 2021 года правительство утвердило постановление, которое заблокировало контрольно-надзорные мероприятия в отрасли. Также Минфин выпустил разъяснение, согласно которому поставщикам не обязательно проводить новую сертификацию своей продукции либо ее можно делать в упрощенном режиме.
В то же время Каширин говорил РБК, что не проясненными остаются многие другие вопросы: что делать с продукцией, которая уже находится в обороте, или с марками, которые еще не нанесены на бутылки, но в системе привязаны к определенному товарному наименованию. Также, по его словам, закон привел к задержкам продукции на временных складах таможенной службы из-за несоответствия документации новым положениям закона.
В конце декабря Минсельхоз сообщал «Известиям», что не намерен продлевать действие моратория после 1 января.
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