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16:13 (мск), источник: Известия

ЦБ опроверг информацию о планах усилить контроль за переводами физлиц

Центробанк РФ (ЦБ) не собирается контролировать операции физических лиц с помощью новой отчетности для банков. Регулятор намерен собирать обезличенные данные при риске использования платформ кредитных организацих для нелегальных операций. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщили «Известиям» в пресс-службе ЦБ РФ.

Источник: Reuters

В регуляторе отметили, что начали проводить консультации с отдельными банками, а также оказывают им методологическую помощь.

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«Они касаются противодействия платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид. Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p-платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров», — следует из сообщения регулятора.

Как уточнили в пресс-службе регулятора, речь идет о тех ситуациях, когда одному получателю за короткое время приходят огромные суммы денег. Речь идет не об обычных расчетах малого бизнеса или физических лиц, а о случаях, когда фиксируется «очевидная попытка проведения нелегальных операций», уточнили в Центробанке.

Если риски будут выявлены, то у банка могут запросить реестр переводов без личных данных. Информация, касающаяся физических лиц, запрашиваться не будет. Как пояснили в ЦБ РФ, процедура не предусматривает контроль за операциями физлиц и субъектов малого бизнеса.

Информация о подобных планах ЦБ РФ ранее в этот день публиковалась в СМИ. Указывалось, что регулятор якобы планирует запрашивать у кредитной организации информацию обо всех операциях граждан, в том числе и их персональные данные.

Доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко, комментируя подобные сообщения, в понедельник рассказал «Известиям», что ЦБ разрабатывает алгоритмы, позволяющие с высокой степенью точности определять по поведению конкретного лица природу конкретного денежного потока.

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