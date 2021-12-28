Россия заняла пятое место в мире по экспорту вакцин от COVID-19

Согласно этим данным, по состоянию на 30 ноября Россия заняла пятое место как по объемам производства, так и по объемам экспорта вакцины. РБК направил запросы в ВТО и поставщику российской вакцины «Спутник V» на мировой рынок РФПИ.
В 2021 году Россия поставила на внутренний и внешний рынки около 233 млн доз вакцины (2,3% мирового предложения вакцин от COVID), в том числе 93,4 млн доз на экспорт (2,6% мирового экспорта вакцин от COVID), следует из данных ВТО и МВФ.
Поставки на внутренний рынок примерно 140 млн доз вакцины позволили привить полным курсом более 70 млн россиян (73,1 млн по состоянию на 24 декабря, согласно данным оперштаба).
Мировые лидеры по производству вакцин от коронавируса: Китай с долей 45% глобального предложения, Евросоюз с долей 22,4%, Индия (15,6%). По объему экспорта Россия обгоняет Индию, но проигрывает США и Южной Корее.
В разрезе конкретных вакцин первое место в мире занимает китайская Sinovac (к началу декабря произведено около 2,37 млрд доз), далее идут европейская AstraZeneca (2,26 млрд доз) и еще одна китайская вакцина — Sinopharm (почти 2,1 млрд доз).
Всего в мире произведено уже более 10 млрд доз вакцины от коронавируса, из которых почти 3,7 млрд доз экспортировано в другие страны, следует из данных ВТО.
Федеральная таможенная служба (ФТС) отдельных данных по экспорту вакцины от COVID-19 не ведет. Ориентировочные объемы таких поставок можно получить по данным ФТС об экспорте «прочих вакцин для людей», куда входят и поставки «Спутника».
Если до пандемии вывоз российских товаров по этой категории никогда не превышал $71 млн за год, то за десять месяцев 2021 года он составил более $1,2 млрд (крупнейшие получатели — Аргентина, Мексика, ОАЭ, Казахстан и Индия), писал РБК. РФПИ не раскрывает данные об экспорте «Спутника».