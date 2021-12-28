Минэнерго готовится запустить консолидацию всего сетевого рынка

Правовая база для запуска масштабной консолидации мелких территориальных сетевых организаций (ТСО) может быть полностью готова к октябрю 2022 года, заявил «Ъ» замминистра энергетики Евгений Грабчак. В каждом регионе появится одна системообразующая ТСО. Новый статус, вероятно, получат крупные компании, например структуры «Россетей» и «РусГидро».
Крупная ТСО будет заключать с мелкими организациями договоры пользования их имуществом с отлагательными условиями.
Договор автоматически вступает в силу, если частная мелкая компания не получила от регионального регулятора тариф. Крупная ТСО также обязана подбирать бесхозные сети.
Мелким сетям придется выполнять жесткие требования, чтобы удержаться на рынке. С 2023 года ТСО должна иметь минимум 20 км сетей и оборудование на 15 МВА, а к 2026 году — уже до 300 км и 150 МВА (это город уровня районного центра).
Мелкие ТСО каждый месяц будут проходить оценку готовности к осенне-зимнему периоду: если ее не пройти три года подряд, регион может лишить ТСО тарифа. Статуса ТСО лишатся и компании, владеющие сетями только на праве аренды.
Цель консолидации — повышение надежности и качества энергоснабжения, утверждают в Минэнерго.
Министерство приводит в пример массовые аварии в мелких ТСО после ледяного дождя в Приморском крае и постоянные сбои в частных сетях в Дагестане и других регионах. По оценкам Минэнерго, к 2026 году в РФ останется около 25−30% от ныне существующих более 1,5 тыс. игроков.
«Россети» поддерживают концепцию создания системообразующих ТСО «в целях бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей». Компания направила в Минэнерго предложения к законопроекту: прежде всего они касаются правовых механизмов эксплуатации мелкой ТСО, лишенной статуса. Остается также вопрос введения единой системы договорных отношений между системообразующей ТСО, прочими ТСО и потребителями региона.
В «РусГидро» полагают, что создание системообразующих ТСО позволит более жестко работать с сетевыми компаниями и оставить на рынке только те, которые могут обеспечить надежное энергоснабжение. Кроме того, консолидация — один из инструментов сдерживания тарифов, так как уйдет большое количество неэффективных ТСО, уверены в «РусГидро».
Мелкие частные ТСО утверждают, что с ними не обсуждались детали новой реформы.
«Консолидация ТСО в предложенном виде — нарушение прав на осуществление предпринимательской деятельности, установленных Конституцией и Гражданским кодексом РФ. Эффективность организации оценивается не ее размерами и количеством оборудования, а способностью быстро и качественно решать возложенные задачи», — заявил «Ъ» представитель инициативной группы независимых ТСО (включает в себя 19 компаний) Даниэль Дмитриев.
«Дальнейшее ужесточение требований и критериев для ТСО нецелесообразно: это ведет к полной искусственной монополизации сектора, ликвидации сравнительной базы по затратам и риску роста тарифов. Предпочтительнее использовать экономические стимулы и механизмы», — считают в «Сообществе потребителей энергии».
Сергей Сасим из Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ сомневается, что принудительная консолидация приведет к снижению тарифов: крупные организации вряд ли захотят поглощать компании в ущерб своей экономике. Примеры уже состоявшихся консолидаций на базе «Россетей» в Бурятии и Удмуртии привели к росту удельной валовой выручки сетевых организаций, что говорит в пользу версии о росте тарифов.
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