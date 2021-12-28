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14:08 (мск), источник: РБК

Власти с 1 января смогут выдворять нелегальных трудовых мигрантов

Работодателей, у которых работают нелегальные мигранты, можно будет штрафовать на сумму до 800 тыс. руб. за каждого иностранца.

Источник: РИА "Новости"

Иностранных граждан с 1 января следующего года можно будет выдворять из России за нелегальную трудовую деятельность, говорится в сообщении на сайте МВД.

В ведомстве добавили, что работодатели за привлечение таких работников могут быть оштрафованы на сумму до 800 тыс. руб. за каждого нелегального мигранта.

«За незаконное осуществление трудовой деятельности, помимо штрафных санкций (до пяти тысяч рублей), к иностранцам могут быть приняты меры, связанные с выдворением за пределы России и запретом на обратный въезд», — отмечается в сообщении.

Министерство напомнило, что 31 декабря заканчивается срок действия временных мер, позволяющих иностранцам урегулировать свой правовой статус без выезда из России.

«Вместе с тем в информационных системах МВД России имеются сведения о значительном количестве иностранных граждан, находящихся в Российской Федерации в нарушение установленного режима пребывания», — заявляет МВД. В министерстве рекомендовали иностранным гражданам без документов для работы в России срочно обратиться в органы внутренних дел, а работодателям — оформить с иностранными работниками трудовые отношения и обратиться за разрешениями на работу для них.

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