14:08 (мск), источник: РБК
Власти с 1 января смогут выдворять нелегальных трудовых мигрантов
Работодателей, у которых работают нелегальные мигранты, можно будет штрафовать на сумму до 800 тыс. руб. за каждого иностранца.
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Иностранных граждан с 1 января следующего года можно будет выдворять из России за нелегальную трудовую деятельность, говорится в сообщении на сайте МВД.
«За незаконное осуществление трудовой деятельности, помимо штрафных санкций (до пяти тысяч рублей), к иностранцам могут быть приняты меры, связанные с выдворением за пределы России и запретом на обратный въезд», — отмечается в сообщении.
Министерство напомнило, что 31 декабря заканчивается срок действия временных мер, позволяющих иностранцам урегулировать свой правовой статус без выезда из России.
«Вместе с тем в информационных системах МВД России имеются сведения о значительном количестве иностранных граждан, находящихся в Российской Федерации в нарушение установленного режима пребывания», — заявляет МВД. В министерстве рекомендовали иностранным гражданам без документов для работы в России срочно обратиться в органы внутренних дел, а работодателям — оформить с иностранными работниками трудовые отношения и обратиться за разрешениями на работу для них.